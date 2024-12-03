運動雲

>

221公分斑馬砲塔　溫班亞瑪近8戰火力爆發場均轟31.1分

▲溫班亞瑪（Victor Wembanyama）。（圖／路透）

▲馬刺溫班亞瑪近期火力大爆發，8戰場均可轟下31.1分。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

雖然開季表現一度有些掙扎，但聖安東尼奧馬刺王牌球星溫班亞瑪(Victor Wembanyama)在日前被《ESPN》報導有不具名球探指稱進攻端毫無影響力之後，近8戰火力大爆發，平均可轟下31.1分、11籃板、4.6助攻，不僅投籃命中率高達54.1%，每場還可投進多達5.1記三分球，可說徹底展現「斑馬砲塔」的強大威力。

開季前9戰平均僅有17.7分、9.6籃板、2.7助攻，且整體命中率只有41.3%，溫班亞瑪在日前被《ESPN》報導，有不具名球探指出，「溫班亞瑪在防守上有很精彩的表現，但進攻端卻毫無影響力。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

在昨日對上沙加緬度國王繳出34分、14籃板、11助攻大三元數據領軍奪勝後，溫班亞瑪近8戰平均繳出31.1分、11籃板、4.6助攻、1.1抄截、3.4阻攻，攻守兩端都展現強大宰制力，似乎也向外界證明，自己已經衝破2年級生的「撞牆期」。

溫班亞瑪本賽季至今出賽17場，平均繳出24分、10.2籃板、3.6助攻、1.3抄截、3.5阻攻，暫居聯盟火鍋王，目前馬刺近11戰拿下7勝，目前11勝9敗的戰績則排在西區第10位。

▲馬刺溫班亞瑪大秀風車式車輪爆扣美技。（圖／路透）

▲身高221公分的溫班亞瑪，是聯盟當代最強全能長人代表。（圖／路透）

關鍵字： NBA溫班亞瑪馬刺Victor Wembanyama

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

鋼鐵人迎接海音館開幕戰　PLG職籃找金曲歌后A-Lin站台拍形象片

鋼鐵人迎接海音館開幕戰　PLG職籃找金曲歌后A-Lin站台拍形象片

預約「年度最佳洋將」　伯朗單場狂轟31分奪PLG單周最佳球員

預約「年度最佳洋將」　伯朗單場狂轟31分奪PLG單周最佳球員

快訊／歐陸最強禁區悍將重返台籃　艾德加盟高雄全家海神

快訊／歐陸最強禁區悍將重返台籃　艾德加盟高雄全家海神

《黑白大廚》金太星來台設計跑者餐　長跑健將周庭印、曹純玉拜師

《黑白大廚》金太星來台設計跑者餐　長跑健將周庭印、曹純玉拜師

野獸燃燒！林志傑賣老命拚逆轉勝　勇士主帥賽後虧周桂羽抽筋

野獸燃燒！林志傑賣老命拚逆轉勝　勇士主帥賽後虧周桂羽抽筋

攻城獅克拉關鍵妨礙中籃惹禍　特攻主場戲劇性1分險勝止敗

攻城獅克拉關鍵妨礙中籃惹禍　特攻主場戲劇性1分險勝止敗

盧紹軒為家鄉觀光站台　力拚自由車全國錦標賽奪冠

盧紹軒為家鄉觀光站台　力拚自由車全國錦標賽奪冠

傳奇車手凱文迪許來台加持　環法自行車挑戰賽日月潭開跑

傳奇車手凱文迪許來台加持　環法自行車挑戰賽日月潭開跑

強勢擊退亞運銅牌名將　台灣拳擊女將黃筱雯勇奪年終賽金牌

強勢擊退亞運銅牌名將　台灣拳擊女將黃筱雯勇奪年終賽金牌

職業生涯最嚴重傷勢　林俊吉：復健這麼久很痛苦

職業生涯最嚴重傷勢　林俊吉：復健這麼久很痛苦

俄羅斯正妹雪地裡穿清涼吊帶裙　徒手輕鬆推開整片「結冰湖面」！

熱門新聞

「承認台灣變強了！」日本游擊手源田壯亮12強敗北後吐心聲

陳傑憲帶老婆走紅毯　時尚穿搭「不一樣帥氣」

紅葉國小奪冠驚喜收到公務車　小球員嗨喊：想去富邦悍將

葉總領軍飛日本　味全龍安排陳冠偉等5投進修

林昱珉感性發文「這一次沒有遺憾」　網喊：抗日韓英雄

「江坤宇守三壘」被質疑背後真相曝光！中職副秘：這是場美麗誤會

讀者回應

﻿

熱門新聞

1源田壯亮12強吐心聲：承認台灣變強

2陳傑憲帶老婆走紅毯　時尚不一樣帥氣

3紅葉奪冠驚喜收到公務車　小球員嗨翻

4葉總領軍飛日本　味全排陳冠偉等5投進修

5林昱珉感性發文「這一次沒有遺憾」　網喊：抗日韓英雄

最新新聞

1復出1場又傷　蔣淯安親曝傷勢狀況

2斑馬砲塔　溫班亞瑪近8戰場均31.1分

3因卡森斯重傷而夭折的超級強權

4湖人撿到大齡射手　別隊不選原因曝

5台式應援熱情喊不停　辰己：我喜歡台灣

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

陳傑憲自曝私下I人但工作變E人　餅總爆料：他其實是氣氛大師！

陳傑憲合體愛妻走紅毯　分享私下最浪漫2件事！

陳傑憲見「陳太太暴增！」　喊話：我已經結婚別有想像

老婆車上嗨放《曾頌恩應援曲》　辰己涼介：該送她去台灣嗎？

美國3大賽首度輸台灣！　大聯盟百大新秀：非常心痛

警入校園帶走學生...盧秀燕向老師道歉　請教育局訂出SOP

典典寶寶當小幫手「邊打蛋邊偷吃」XD　迎來「2歲叛逆期」趙小僑苦笑搖頭！

劉家昌癌逝享壽83歲！4月曝憔悴病容　「最後PO文」訴：再唱〈我是中國人〉

應采兒瞞著陳小春「現身觀眾席」！　他被騙委屈喊：夫妻間不能這樣XD

小六兒在校園被警察帶走　家長心痛還原：是生輔組長要求的
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366