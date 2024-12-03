221公分斑馬砲塔　溫班亞瑪近8戰火力爆發場均轟31.1分

▲馬刺溫班亞瑪近期火力大爆發，8戰場均可轟下31.1分。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

雖然開季表現一度有些掙扎，但聖安東尼奧馬刺王牌球星溫班亞瑪(Victor Wembanyama)在日前被《ESPN》報導有不具名球探指稱進攻端毫無影響力之後，近8戰火力大爆發，平均可轟下31.1分、11籃板、4.6助攻，不僅投籃命中率高達54.1%，每場還可投進多達5.1記三分球，可說徹底展現「斑馬砲塔」的強大威力。

開季前9戰平均僅有17.7分、9.6籃板、2.7助攻，且整體命中率只有41.3%，溫班亞瑪在日前被《ESPN》報導，有不具名球探指出，「溫班亞瑪在防守上有很精彩的表現，但進攻端卻毫無影響力。」

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在昨日對上沙加緬度國王繳出34分、14籃板、11助攻大三元數據領軍奪勝後，溫班亞瑪近8戰平均繳出31.1分、11籃板、4.6助攻、1.1抄截、3.4阻攻，攻守兩端都展現強大宰制力，似乎也向外界證明，自己已經衝破2年級生的「撞牆期」。

溫班亞瑪本賽季至今出賽17場，平均繳出24分、10.2籃板、3.6助攻、1.3抄截、3.5阻攻，暫居聯盟火鍋王，目前馬刺近11戰拿下7勝，目前11勝9敗的戰績則排在西區第10位。

▲身高221公分的溫班亞瑪，是聯盟當代最強全能長人代表。（圖／路透）