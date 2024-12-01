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好暖！張惠妹捐贈千副手套力挺關懷盃　沖繩少棒隊帶來舞蹈表演

▲▼關懷盃開幕典禮。（圖／原棒協提供）

▲▼關懷盃開幕典禮。（圖／原棒協提供）

▲▼關懷盃開幕典禮。（圖／原棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

第31屆原棒協關懷盃11月30日進行第二天賽程，原住民出身的職棒前役、現役球員集合臺東，在縣內各個球場身體力行回饋基層，今日也舉行開幕儀式，62支參賽隊伍齊聚臺東縣立第一棒球場，共度最熱鬧的棒球豐年祭。

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天后張惠妹為支持第31屆原棒協關懷盃，慷慨捐贈1000副印有「阿妹」標誌的棒球手套、眼貼和鈦項鍊給參賽選手，展現對原住民棒球發展的支持。

本屆賽事於11月30日在臺東舉行第二天賽程，吸引62支隊伍齊聚臺東縣立第一棒球場。適逢台灣在12強賽奪冠，新任理事長王勝偉期望這股棒球熱潮能持續延燒，為原住民棒球選手開創更多發光發熱的機會。

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大會依循傳統邀請部落頭目祈福，去年冠軍隊伍三星國小少棒隊與七賢國中青少棒隊進行舞蹈表演。特別來自日本的前田小學也帶來沖繩傳統歌舞，現場在原民女歌手張惠春和舞團原民嬌娃的演出下氣氛達到最高潮。

值得一提的是，日本前田小學代表隊在當天兩場比賽中表現亮眼，分別以4：2擊敗太巴塱國小，以及10：0戰勝泰源國小，順利晉級14強。該校總教練仲宗根章仁表示，此行不僅是比賽，更希望能藉此機會學習不同文化，並強調棒球運動的交流無分族群。

▲▼關懷盃開幕典禮。（圖／原棒協提供）

▲▼關懷盃開幕典禮。（圖／原棒協提供）

▲▼關懷盃開幕典禮。（圖／原棒協提供）

關鍵字： 原棒協開幕儀式臺東張惠妹原住民

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