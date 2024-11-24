開打前說「相信擊敗日本」被酸　陳冠宇神預言成真！金牌戰圓夢

▲世界12強棒球賽東京複賽，陳冠宇。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

世界12強賽金牌戰，中華隊完封日本奪冠，實現陳冠宇開賽前的「神預言」。多次征戰國際賽，這是陳冠宇首度晉級四強，並在金牌戰以4比0擊敗日本隊圓夢。

「以我們投手戰力完整的話，很有機會和日本比拚，我覺得在接下來幾年有機會贏日職全一軍陣容。」這番話當初引來不少酸言酸語，網友留言：「公元4000年嗎？」「夢裡什麼都有。」但陳冠宇始終堅定地相信球隊。

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當中華隊確定前進東京時，他更是充滿信心表示，「我們已經把戰線延長，再遇到一次日本，很難得可以遇到全明星陣容，而且在他們主場。只要有對戰機會，希望可以贏下他們，我也在場。」陳冠宇在金牌戰8局登板接替3局長中繼好投的張奕，他先飆三振，在製造投手前滾地球，再三振日本最火燙的打者小園海斗，完成3上3下。

從2010年廣州亞運開始，陳冠宇出征無數成棒國際賽，甚至曾經歷被稱為「12強戰犯」的低潮期。但在這次賽事中，他扛起老大哥之責，帶領學弟一起完成夢想。對這位曾經旅日的投手來說，在日本隊面前證明自己更具特殊意義。

如今，當初被嘲笑的預言成真，中華隊不只晉級四強，更在金牌戰中擊敗日本隊，為台灣棒球寫下新的一頁。