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日本27連勝！台灣對全職業日本隊9連敗　明金牌戰拚突破高牆

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，台日大戰即將登場。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽東京複賽，台日大戰即將登場。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日本隊不愧是世界第一，23日即使派出大變陣的先發陣容，仍順利擊敗中華隊，豪取國際賽27連勝。中華隊24日金牌戰還要再交手日本隊，屆時日本隊會精銳盡出，必須再次挑戰突破高牆。

中華隊預賽最終以1比3不敵日本，靠戴培峰開轟避免遭完封；複賽中戰交手，此戰為冠軍戰前哨戰，不過是無關晉級的消化比賽。儘管中華隊咬得很緊，9局上靠著林安可開轟扳回一點氣勢，最終仍以6比9落敗。

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中華隊曾在2001世界盃季軍戰擊敗日本隊，當時日本隊是職業加上業餘的組合。20年前，日本首度派出全職業球員陣容參與國際賽事。2003年亞錦賽暨雅典奧運資格賽，中華隊面對日本職棒明星軍團，首戰就以0比9輸球，這場震撼教育也開啟了之後對戰日本的連敗之路。中華隊在國際賽面對全職業組軍的日本隊，累積0勝9敗。

至於中華隊對戰日本在三大賽（12強賽、經典賽、奧運）的最後一勝要回溯到1992年巴塞隆納奧運，當時面對的是日本業餘球員陣容。台日交手戰績為2勝7敗，對戰6連敗。

本屆日本隊延續驚人的不敗紀錄，從2019年世界12強賽複賽擊敗墨西哥起，橫跨2021年東京奧運、2023年世界棒球經典賽，以及同年亞冠賽，日本隊一路過關斬將，加上本屆12強賽事，已經締造27連勝。

關鍵字： 棒球日本隊中華隊連敗金牌戰

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