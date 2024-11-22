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兄弟派5人赴日參與沖繩冬季聯盟！休賽季持續進取

▲▼ 兄弟派5人赴日參與沖繩冬季聯盟 。（圖／中信兄弟提供）

▲兄弟派5人赴日參與沖繩冬季聯盟 。（圖／中信兄弟提供）

體育中心／綜合報導

​中信兄弟在今年休賽季期間，教練團與選手們已經相繼赴日投入秋訓與參訪交流，今後也會有其他更多國家的合作與移地訓練。而在今年日本沖繩冬季聯盟開打之際，中信兄弟也推派5位選手前往JWL磨練，分別是余謙、林吳晉瑋、張仁瑋、徐博瑋以及許庭綸，期待藉由此次投入日本冬盟的經驗，在技術端與球風文化上能夠有所精進與交流刺激。

中信兄弟在今年球季拿下總冠軍後，休賽季期間持續「進取」學習，在團隊秋訓結束後，教練團與選手們仍進行各種自我訓練與恢復的行程。此次，在日本沖繩冬季聯盟開打之際，中信兄弟球團也推派5位年輕好手前往磨練，期待持續進化，為明年賽季做準備。明天(11/23)起，中信兄弟5位小象也將展開為期4週的日本冬盟賽程，相關賽事資訊請洽JWL官方公告為主。

中信兄弟球團期待教練團與選手們，能夠透過台日棒球文化交流與赴日投入冬季聯盟，加速技術端與職業球員心理層面的成長，並將寶貴經驗帶回到台灣分享給團隊，保持「進取勝利」的團隊競爭力，為迎接新賽季做好準備。接下來中信兄弟也會陸續進行多項合作交流，期待無論是教練及球員們在休賽季期間都能有更多的成長！
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中信兄弟球團今天將於社群發布有關5位參加日本沖繩冬季聯盟的相關照片與新聞內容，分享給大家參考????謝謝大家

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