古林睿煬吸引5支日職球團目光！統一獅官宣：火腿取得議約權





▲古林睿煬 。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／綜合報導

統一獅王牌投手古林睿煬邁向日職夢！今年以10勝2敗、防禦率1.66之姿奪下年度MVP，11月1日獲得旅外資格後，多支日職球團展現興趣，最終由北海道日本火腿鬥士隊取得議約權，雙方將在一個月內完成談判程序。古林睿煬旅外入札由北海道日本火腿鬥士隊取得議約權。

2018年中華職棒季中選秀會，古林睿煬以第一輪第二順位加入統一獅展開職棒生涯。2019至2020年間，他主要在二軍歷練，直到2021年才正式成為獅隊重要本土先發投手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

古林睿煬今年球季成長顯著，球技與心態更趨穩定，繳出10勝2敗、防禦率1.66的亮眼成績，不僅奪下聯盟防禦率王，更摘下2024年中華職棒年度MVP。他在125局的投球工作中，飆出150次三振，穩坐獅隊王牌先發地位。此外，他在去年杭州亞運的國際賽場上，同樣有出色演出。

11月1日，古林睿煬達到旅外資格，成為繼王柏融、陳韻文和曾峻岳後，提出申請旅外入札的球員。日職中央聯盟橫濱DeNA海灣之星及太平洋聯盟北海道日本火腿鬥士隊均與獅隊接觸，經評估後，火腿隊取得議約權益，將在一個月內與古林睿煬經紀公司完成相關程序。

統一獅總經理蘇泰安表示，「今年球季感謝日本巨人、軟銀、橫濱、養樂多及北海道火腿持續關注獅隊古林睿煬各項表現，對於古林睿煬選手提出旅外入札權益，球隊也樂觀其成，期待古林睿煬旅外投出漂亮成績，這也是獅隊的榮耀。本次旅外入札由北海道日本火腿鬥士隊取得，接下來由古林睿煬經紀公司開始洽談加盟，相信北海道火腿隊也會給予符合古林睿煬身價的合約及完善的規劃，讓古林睿煬能在日職繳出亮眼成績，成為台灣之光。」

火腿隊對古林睿煬展現高度誠意，據悉有望開出3年合約。若雙方談約順利，預計11月下旬在台灣舉行入團記者會。