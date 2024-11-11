咖哩大神變身「終結者」！　勇士柯瑞傷癒歸隊更神了

▲勇士柯瑞傷癒歸隊後，整體表現更加火燙。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

即便日前一度遭遇腳踝傷勢休兵，但金州勇士人氣球星「咖哩大神」柯瑞(Stephen Curry)在傷癒歸隊後，整體表現持續飆升，11日面對強敵奧克拉荷馬雷霆，更是砍下本季個人新高36分外帶5籃板、7助攻，率隊以127比116攻破雷霆主場，賽後柯瑞的精彩表現更被美媒盛讚是「終結者」，咖哩受傷後表現更神勇，灣區大軍開季戰績更是持續飆升。

勇士開季至今打出8勝2敗，與鳳凰城太陽及雷霆並列西區龍頭，出色表現可說令外界始料未及，而球隊一哥柯瑞更是延續巴黎奧運的個人火燙表現，開季至今場均出賽不到29分鐘，就能高效率繳出22分、4.6籃板、6.3助攻，外帶高達43.5%的三分球命中率，更是勇士持續火燙表現的重點所在。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今日攻破強敵雷霆主場一役，柯瑞出賽36分30秒，就高效率砍進7顆三分球，飆出本季個人新高36分，單場「正負值」更高達+21，出色效率令外界嘖嘖稱奇。

美國媒體《NBC Sports》就表示，「柯瑞在第4節獨攬8分的表現，有如終結者，上場就能有所貢獻，也替勇士鎖住重要勝利。」

事實上，即便日前一度因腳踝扭傷缺席3場比賽，但柯瑞回歸後整體表現不減反增，目前受傷後復出4戰，平均可以高達50.8%的超高命中率轟下24.8分、4籃板、6助攻、1.8抄截，其中三分球命中率更飆高到45.7％，每場可投進4記三分彈。

可以直言，只要已經36歲的柯瑞能夠持續維持這樣的高水準表現，灣區軍團仍有能力在西區與群雄一搏，甚至成為西冠有力挑戰者，都將不只是空談。

▲勇士在柯瑞領軍下，目前打出並列西區首位的佳績。（圖／路透）