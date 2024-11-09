大樓工人嗨爆跳炸裂迎峮峮！還不是引退時候：永遠兄弟人

記者王真魚／台中報導

中信兄弟今日舉行封王遊行，人氣啦啦隊員峮峮第三度參與，途經洲際球場時聽到球迷高喊「快要到家」，令她相當感動。「即使是第三次參加遊行，還是非常感動，真的有感受到回家的感覺。」

「台中對我來說是台南、台北之後的第三個家。」峮峮分享，當初剛加入Passion Sisters時，成員還不多，幾乎每個月都有兩週在台中，至少要上場3次，與球迷建立深厚情誼。她透露曾想過在台中租屋，「因為球隊的關係，常和市長盧秀燕互動，她每次看到我們都會牽著手說話，真的感受到被照顧。」

遊行途中最難忘的是，一棟大樓上的工人為她跳「炸裂舞」，「之前看過球迷拍的短片，今天經過那棟大樓時，上面真的有3、4個工人在跳。」峮峮笑稱，當下就在想是不是影片裡面的主角，「所以我立刻向他們回應。」

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這一兩年一直有傳聞峮峮可能將卸下啦啦隊身份。峮峮直言，現在真的都沒有討論到這方面，「目前的規劃還是都由公司及球團安排，也不確定公司、球隊希望我是以什麼樣形式的存在，但我覺得不管未來怎麼樣，永遠都會是兄弟一份子

。」

她也說，即使離開啦啦隊，還是會坐在台下看著大家，「以球迷的視角很有趣，坐在熱區真的會忍不住一直想看女孩。」

▲峮峮 。（圖／記者王真魚攝）