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大聯盟官網評估佐佐木朗希身價飆！預測百大新秀可望排名第一

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大聯盟官方網站介紹年輕新秀的專欄，報導了可能透過入札制度挑戰大聯盟的羅德隊投手佐佐木朗希，並預測他有機會在百大新秀中排名第一。

該網站的Podcast節目收到一個問題，「如果佐佐木朗希被視為新秀（prospect），他會在百大新秀榜中排名第幾？」對此，網站表示，「眾所周知，不少球隊一直以來都對日本的火球投手很感興趣。而由於他有機會在這個休季赴美，因此這個問題現在更具意義。」

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目前23歲的佐佐木受到「25歲規則」的限制，該規則規定簽下25歲以下的海外選手時，簽約金和薪資總額會受到限制，只能簽訂小聯盟合約。美媒預測，如果在12月15日前簽約，金額約為250萬美元（約3億8500萬日圓）；但如果在該日期之後，由於限制總額會重新計算，金額可達約700萬美元（約10億7800萬日圓）。入札制度的申請截止日期為12月15日，交涉期限則為通知美國球團後的45天內。

該網站提到，「如果他在2025賽季挑戰美職，他仍會被視為新秀，就像2018賽季赴美的大谷翔平一樣。山本由伸因為25歲，所以不在新秀榜的考慮範圍內。」

若佐佐木朗希馬上赴美，他也會被列入新秀名單，即使時間不會太長。該網站分析，「他的各項數據（讓打者難以掌握的指叉球、優秀的滑球，以及速度超過100英里的快球）組合，加上他能將所有球種都投進好球帶的能力，都讓他有實力成為我們百大新秀榜的第一名。」

關鍵字： 佐佐木朗希羅德隊大聯盟新秀挑戰

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