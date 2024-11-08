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28歲日本「空靈女神」宣布退休　大堀彩去年亞運擊敗戴資穎奪銅

▲▼日本羽球空靈女神大堀彩。（圖／CFP）

▲日本羽球空靈女神大堀彩。（圖／CFP，下同）

記者游郁香／綜合報導

日本羽球「空靈女神」大堀彩今(8)日拋出退休震撼彈，現年28歲的她去年在杭州亞運16強爆冷擊敗台灣球后戴資穎，最終贏得女單銅牌，今年則在泰國大師賽及澳洲公開賽封后，卻突然宣布將在年底退出賽場，下周的熊本大師賽，她將以球員身份最後一次在家鄉亮相。

左手持拍的大堀彩在2012年首度登上國際賽場，她在今年8月竄升女單世界第9，寫下個人最佳紀錄，她今日卻突然在社群媒體上宣布，打完今年的比賽就將退出賽場，消息震驚各界。

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▲▼日本羽球空靈女神大堀彩。（圖／CFP）

「大家好，我有一個重要的宣布要告訴大家。我決定在今年年底退休。」大堀彩寫道，「我的羽球生涯並非一直一帆風順，但在周圍許多人的支持下，我能夠一路走過來。」

「我要藉此機會感謝Tonami多年來的幫助。非常感謝日本羽球協會和所有贊助商，當然還有我的家人、朋友和所有支持者們。如果沒有你們，我不認為我能夠走到今天。通過羽球，我學到了很多，也遇到了許多美好的人。」

大堀彩表示，「我非常熱愛羽球，所以做出退役的決定並不容易，但再次感謝大家這22年來的支持，這段競技生涯對我來說是非常幸福的時光。」她提到，「熊本大師賽將是我在日本的最後一場比賽，希望大家能夠繼續支持我。非常感謝你們一直以來的溫暖支持。」

▲▼日本羽球空靈女神大堀彩。（圖／CFP）

關鍵字： BWF羽球日本大堀彩

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