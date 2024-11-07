高國豪變身歌手唱攻城獅主題曲　呂奇旻、宋宇軒本週末引退儀式

▲盼打造歐洲籃球應援氛圍，攻城獅推出由高國豪等人演唱的賽季主題曲「風城獅吼」。（圖／攻城獅提供）

記者杜奕君／綜合報導

曾在PLG職籃風光寫下年度主場4連霸的新竹御嵿攻城獅，本周末將迎來加入TPBL職籃後，本季首度主場周賽程，對手則是台啤永豐雲豹、台北台新戰神。目前兩日預售票已經賣出超過8000張。球隊也宣布推出賽季主題曲「風城獅吼」，由高國豪、盧冠軒及田浩親自演唱。另外，本周末也將為呂奇旻、宋宇軒正式舉行引退儀式。

新竹御嵿攻城獅將於11月9日至11月10日展開主場開幕戰，在下午五點分別迎戰桃園台啤永豐雲豹與臺北台新戰神。目前兩日預售票總共已售出超過八千張，歡迎獅紫軍至攻城獅官方APP與拓元售票系統購票，進場為攻城獅加油。本週末攻城獅球團將提供豐富入場贈品，包含未來里球員大頭手拿板、攻城獅4D立體口罩。

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除此之外，只要在南側迴廊闖關成功即有機會獲得限量年度主場錦旗鑰匙圈，並在賽前升起年度主場四連霸旗幟！

攻城獅與桃園台啤永豐雲豹、台北台新戰神於官辦熱身賽各交手一次，拿下一勝一敗，雖上週攻城獅於客場擊敗台北台新戰神，搶下例行賽首勝，但此三場賽事勝負分差皆在三分以內，雙方皆戰到最後一刻才分出勝負。

高國豪將在主場再次迎戰TPBL潛力後衛高錦瑋與丁聖儒，高國豪表示，「這周末會由我主要看防這兩位後衛，我們在本周的團隊訓練針對過去的比賽狀況檢討，相信只要成功限制住兩位的供輸路線，我們就更有機會搶下勝利。」

攻城獅本週末將正式推出年度主題曲「風城獅吼」與應援曲「猛獅開戰」。經過多年的硬體升級後，新賽季攻城獅球團將邀請獅紫軍以人聲應援增進現場互動，並在節間安排全場齊聲合唱環節，期盼透過聲音展現獅紫軍的熱血與團結。主題曲「風城獅吼」更由球員高國豪、盧冠軒、田浩親自錄唱。

高國豪說，「一聽到歌曲時，我們三個都認為歌曲琅琅上口，腦中不斷浮現副歌旋律，非常期待開幕戰時全場大合唱，一定會非常有氣勢！」



攻城獅球團將於本周六、日賽後舉行呂奇旻與宋宇軒的引退儀式。呂奇旻將在本季轉任球隊助理教練，而宋宇軒則成為體能助理教練，二人都將以新身份持續幫助球隊成長。

球團也特別邀請他們職業生涯的貴人擔任神秘嘉賓，見證這重要時刻並送上祝福，期待兩位未來在教練崗位上發揮所長。另外，只要於11月9日、11月10日分別穿著呂奇旻、宋宇軒燙印球衣或應援短TEE入場，即可參與賽後場中擊掌拍照會。