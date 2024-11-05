富邦網羅兄弟FA「雙子」？　林威助：要和鋒哥討論評估

▲▼ 林威助副領隊媒體訪談- 富邦育樂總經理陳昭如,林威助。（圖／記者黃克翔攝）

記者楊舒帆／新北報導

中職今年已有「兄弟雙子」，新任富邦悍將副領隊兼農場主管林威助，被問到是否網羅前東家兄弟的陳子豪與詹子賢，他坦言必須與總教練陳金鋒與球團討論。

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談到FA球員補強，林威助表示，「能夠成為FA球員，就代表有相當的能力。如果能選的話，每個都想要，但還是要看鋒哥（總教練陳金鋒）和球隊的反應，我們私底下都有在討論，會評估是否對球隊有幫助。」

至於洋將補強與外籍教練聘任，林威助強調一切以一軍總教練為主，「若鋒總有這方面建議，就會尋求好的洋砲，我們都會整體評估後向公司建議。」他也透露，由於日本職棒一軍剛結束，會評估一些教練，有適合人選再從中挑選。

針對球隊面臨的困境，林威助說，「每支球隊在過程中都會面臨許多困境，還有一些艱難決定，都是公司考量，沒有對錯。六支球隊只有一隊能拿總冠軍。」他強調，現在的職務就是訓練好二軍球員，「隊內有競爭，才有對外競爭，二軍必須要有競爭力，不會因為誰不在就沒有戰績，我們會盡量建立隊內競爭模式。」

林威助最後說，「很高興富邦球團對我的肯定，讓我有機會在職棒環境發展，我會全力以赴，幫助悍將年輕球員成長。」