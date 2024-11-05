複製兄弟模式？林威助坦言需要時間熟悉　不拘日美系統讓球員成長

▲林威助。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將新任副領隊林威助接任農場主管，5日談到球隊農場發展方向是否朝日系發展時，他抱持開放態度，認為無論是日系或美系文化，只要能讓球員穩定成長都是好事。

被問到是否會將兄弟時期的訓練模式套用到富邦，林威助表示，目前參與秋訓僅10天，評估還言之過早，「需要時間熟悉二軍教練團和行政團隊，之後才能慢慢與教練團溝通，再制定訓練模式。」

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至於未來農場發展方向是否會偏向日系？林威助說，「雖然在日本有18年經驗，但不管日系、美系都有各自的優點。現在中職也有日籍教練指導，每位球員適合的訓練方式不同，我們會從中打造獨特的文化風格，不一定要侷限於日系或美系，只要球員能穩定成長都是好事。」

談到日本中央聯盟，林威助指出阪神與巨人相對傳統，「比較像徒法煉鋼，但現在很多日式球團，像是歐力士、火腿，與央聯不同，要說什麼是日式？還是要看各球團有所不同。」

對於這次秋訓觀察，林威助表示，「這10多天下來，看到二軍球員的身材素質不錯，從選秀中挑選進來的球員都有一定素質與能力。接下來需要讓他們成長，制定個人化訓練模式。因為整體練習需要一起進行，但針對個別球員的弱點，會在練習後加強，這樣能讓他們成長更快。」