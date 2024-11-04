從被嘲「把錢丟水裡」到MVP 古林睿煬：站在這就是最好回應

▲2024中華職棒頒獎典禮，年度最有價值球員古林睿煬。（圖／記者李毓康攝）



記者王真魚／台北報導

中職年度頒獎典禮今晚揭曉，統一獅王牌投手古林睿煬奪下年度最有價值球員（MVP），激動落淚感謝一路支持的恩師與家人，更以自身經歷勉勵台灣年輕球員，也霸氣回應外界曾對他的質疑。

「真的很感謝所有照顧、支持我的人，這座獎項獻給大家。」古林睿煬坦言，雖有預期能獲獎，但仍緊張到不知該說什麼。特別是看到意外現身的阿嬤，更是感動不已。「在父親和爺爺離世後，阿嬤扮演了很重要的角色。」

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回首當年以高中生身份進入中職的決定，古林睿煬道出心聲，「希望能讓高中生有多一條路可以選擇，告訴他們中職環境在大家努力下越來越進步。不是只有出去才能學到東西，在中華職棒也能變得很厲害。」

面對未來可能的旅外挑戰，他堅定表示，「這個獎對我是很大的肯定，我會帶著這份堅持，帶著球團和球迷的鼓勵支持，面對更大的挑戰。就算我留在這裡也一樣，我會繼續變得更好，繼續鞭策自己。」

提到本季最大遺憾，古林睿煬坦言，知道自己今年可能是最後留在中職，「沒能幫統一拿下總冠軍，我很遺憾。希望不是只有我一個人來這裡笑，而是能跟整隊一起來。」

特別感謝總教練林岳平的栽培，「就像我剛說的，他是我第二個爸爸，教導我人生，導正方向。前幾年表現沒有特別好時，他仍堅持讓我在這個位置失敗、成長，才有現在的我。」

對於曾有媒體質疑，甚至私下嘲諷「選古林睿煬是把錢丟水裡」的說法，他霸氣回應，「我現在站在這裡拿到MVP就是最好的回應。每個人都很努力，沒有人可以說怎樣怎樣。希望大家不要用質疑、猜測的心態去批評一個人，因為大家都很努力。」

▲2024中華職棒頒獎典禮，年度最有價值球員古林睿煬，阿嬤驚喜現身。（圖／記者李毓康攝）