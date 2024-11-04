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吳睿勝提點打擊「有研究」　李凱威明年想拿安打王

▲▼2024中華職棒頒獎典禮，二壘金手套獎、最佳九人李凱威。（圖／記者李毓康攝）
▲李凱威。（圖／記者李毓康攝） 

記者陳立勳／台北報導

味全龍二壘手李凱威今年獲得奪二壘手金手套3連霸、最佳10人2連霸，今天以白色西裝亮相，對於明年目標，李凱威表示，「最希望拿安打王。」

今年拿到二壘金手套與最佳二壘手獎，李凱威表示，「季初開始感覺還不錯，以往都是開季比較慢熱，今年比較早進入狀況，到中間有點疲勞，導致自己沒辦法控制自己想要做的東西，機制上有點跑掉，明星賽過後有稍微調整一些東西，感覺比較好，一直順著感覺。」

李凱威透露，「要感謝隊友吳睿勝，我們私底下是很好的朋友，從進到味全之後都很照顧我，很喜歡跟他聊天，打擊上的想法，每次都能直接點到我的問題，就去做看看，效果好的話，就繼續延續。」

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同時李凱威透露，不知道什麼時候跟吳睿勝變得很好，在球隊的作息，剛進職業什麼都不懂，到後面發現他對打擊這一塊有研究，一開始聽他建議就做看看，之後就很常問他。」

李凱威認為，「每年都覺得每個獎項都很競爭，賽季很多變化，盡量把自己做得更好，大家互相競爭，刺激自己有更好的表現。」

此外，今天李凱威穿著全白西裝，李凱威則說，「老婆要照顧小孩，有跟老婆視訊，原本我有想過要穿紫色的西裝，所以去西裝店時，第一套是穿紫色，店員都說很適合，但猶豫要不要穿紫色的，後來就多穿幾套對比一下， 結果老婆希望低調一點，最後決定穿這套。」

不過李凱威坦言，「自己很想穿紫色，但沒有那個勇氣穿，只到店現場套看看，之後如果有比較大的獎再穿看看。」明年目標是拿打擊獎項，最想要的是安打王。」

關鍵字： 中職味全龍棒球

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