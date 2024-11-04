釋出9場！中職大巨蛋明年增加到29場　明星賽季後賽台灣大賽保留



▲大巨蛋。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／綜合報導

中華職棒前天領隊會議討論明年大巨蛋場次，恐怕明年只剩下20場，話題這幾天引起熱烈討論，今天中職發出新聞稿，已經達成加場共識，除了台北大巨蛋原定例行賽20場次，再增加9場賽事，且明星賽、季後賽、台灣大賽日程全數保留。

中職今天發出新聞稿，針對大巨蛋檔期，遠雄巨蛋公司提供中華職棒聯盟明年例行賽檔期初版，例行賽共20場次，日前中職聯盟與領隊會議共同呼籲增加場次，並委請會長蔡其昌進行溝通協調，除了請遠雄巨蛋持續盤整增加檔期外，北市府世壯運開幕式一個月的進退場時間再精簡，預計還能提供更多檔期給中職明年例行賽舉辦。



經中職聯盟與遠雄巨蛋公司多日會議盤整明年相關檔期後，除了臺北大巨蛋原定例行賽20場次，另因五月份有世壯運無法使用外，確認明年大巨蛋檔期將可再增加3週共9場次，且明星賽、季後賽、台灣大賽日程全數保留。



聯盟會長蔡其昌回應，對於遠雄巨蛋快速盤整出檔期提供中華職棒更多場次，聯盟表達感謝之意。日前北市府也表達世壯運再持續精算、細部盤點必要使用天數，研擬適度精簡可行性，期盼再釋出一些時間後，相信明年中華職棒的場次應該就會與預期的相去不遠。