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中華隊投手群「平穩」　曾總談張政禹先發三壘可能性

▲▼12強熱身賽，中華隊總教練曾豪駒。（圖／記者李毓康攝）
▲曾豪駒。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／台北報導

世界12強中華隊今天交流賽10比3打敗捷克，經過2場交流賽，中華隊總教練曾豪駒表示，「投手壓制力都算蠻平穩。」

今天中華隊派出8名投手登板，先發投手江國豪2局失掉1分非自責分，王志煊中繼0.1局，失2分，1分自責分，其他6人都沒有丟分。

談到投手群表現，曾豪駒表示，「投手部份這兩天，壓制力都算蠻平穩，對手有一定強度，希望大家保持在過程中勇敢去面對打者，入選的選手都有一定能力，只要能發揮能力，盡最大力量，結果算是可以預期。」

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本場中華隊打線敲出14支安打，包括林安可轟出滿貫砲，陳晨威也有開轟，曾豪駒認為，「今天打線前5局想要突破，要注意屆時面對陌生投手，要如何突破，希望能夠更有耐心，去觀察投手，就像第6局開始，得到大局之後，壓力就會釋放。」

先前林安可在總冠軍戰腳跟受傷，曾豪駒透露，「其實林安可來到球隊報到的時候，打擊狀況維持得不錯，一開始有傷勢的疑慮，經過觀察之後已經都是正常，之後有需要也會讓他守備。」

今天張政禹5打數敲出3支安打，貢獻3分打點，但守備有1次傳球失誤，是不是有可能取代潘傑楷先發三壘手的位置，曾豪駒坦言，「還有2場熱身賽，還是會去觀察每個人的狀況，好的狀況就是繼續維持下去，失誤一定會有，當下失誤後，如何處理下一球，才是最重要。」

不過曾豪駒強調，「既然選他們進來，就是會相信他們，練習或是比賽，會嘗試更多修正。」

此外，曾豪駒也說，「這2場都有設定狀況換投，會再跟投手教練討論，看投手要擺在什麼位置，短期盃賽就看對戰紀錄與出賽狀況來安排。」

關鍵字： 12強棒球

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