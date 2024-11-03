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林家正蹲捕「引導投手好」　陳傑憲找曾總討論好球帶

▲12強熱身賽，中華隊林家正。（圖／記者林敬旻攝）
▲林家正。（圖／記者林敬旻攝） 

記者陳立勳／台北報導

12強中華隊昨天交流賽2比2打平捷克國家隊，旅美好手林家正先發蹲捕，中華隊總教練曾豪駒認為，「引導得很好。」

今天中華隊打線上有所調整，曾豪駒表示，「改變一下陣容，看打線連結狀況，希望可以達到不一樣的效果，昨天一開始感覺球員比較興奮，過程中緊繃的感覺比較多，後續慢慢地去展現自己，有找到節奏，有看到好的地方，目前打者就是讓他們從比賽中把優勢展現出來。」

昨天看到陳傑憲在休息區與曾豪駒進行意見交換，曾豪駒透露，「陳傑憲昨天有詢問一下裁判的好球帶，跟中華職棒有點不一樣，國際賽要怎麼設定好球帶，不要去想裁判好球帶怎麼樣，自己好球帶要設定好，有段時間沒有比賽，好球帶設定可能沒有那麼明確，希望今天這部分可以去調整。」

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不過曾豪駒認為，「中華隊球員守備上面都蠻專注，該處理的球，都有處理起來，比較關鍵是最後面左外野手邱智呈的滑接，那一球有接到，對球隊幫助蠻大的。」

曾豪駒提到，「昨天先發捕手林家正引導得很好，有些選手都是第一次面對，賽前做了很多功課，去瞭解每位投手特性，搭配上對戰打者，把投手優勢引導出來，這是不錯的，主戰捕手會透過這幾天搭配，最後挑選出狀況最好的，吉力吉撈．鞏冠還是隨時準備蹲捕，做最好的安排，如果沒有蹲捕，就是擔任指定打擊。」

此外，昨天第9局張政禹想要短打，結果沒點到球，陳重羽在一壘遭到牽制出局，曾豪駒表示，「昨天因應戰局需要，跑者上到二壘，需要得到那1分，所以才下戰術，希望達到得到目的。」

關鍵字： 12強中華隊棒球

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