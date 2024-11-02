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世壯運檢討大巨蛋檔期　北市府要遠雄提供中職更多賽事

▲統一獅潘威倫引退賽，大巨蛋湧入滿場球迷觀賽。（圖／記者林敬旻攝）
▲大巨蛋。（圖／記者林敬旻攝）  

記者陳立勳／綜合報導

中華職棒前天領隊會議討論明年大巨蛋場次，恐怕明年只剩下20場，話題這兩天引起熱議，台北市體育局今天再發出聲明。

台北市體育局今日發出新聞稿說明，針對外界關切「2025雙北世界壯年運動會」使用臺北大巨蛋天數，雙北世壯運執行委員會王泓翔副執行長說明，整體規劃參考過往國際重大運動賽會經驗及大巨蛋場地使用規定，於開幕式前21天展開人工草皮保護措施、硬體設備搭設、安全測試、節目與設備彩排、賽會全系統測試等，而後撤場及相關草皮恢復作業需5天，總計含開幕日在內共使用大巨蛋檔期27天。

王泓翔副執行長強調，將在維持高品質國際賽會前提下，透過專業評估、細部盤點必要使用天數，研擬再度精簡可行性，必定合理使用大巨蛋檔期，再釋出更多天數。

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王泓翔副執行長指出，雙北世壯運於明年5月17日至30日舉行，為臺北市繼2017年世界大學運動會後，再次爭取到最大型、也是首度在亞洲舉辦的國際級綜合賽會，為世界體壇矚目焦點，北市府選擇國內最具指標性室內運動場館臺北大巨蛋，作為賽會開幕式場地，以迎接來自百餘國家、數萬名選手，使世界見證臺北舉辦頂尖國際賽事的實力。

世壯運組織委員會文化處參考過往國際重大運動賽會經驗及大巨蛋場地使用規定，以2017年世大運開幕典禮為例，該賽會於2017年8月19日開幕前3個月前即於臺北田徑場硬體進場施作，包含懸吊系統、燈光、LED螢幕、懸吊鋼索、音響、電力鋪設測試、多方舞台區搭設；並於開幕前1個月進行展演節目橋段及技術彩排等事宜。

因此，經綜整評估後，暫匡大巨蛋予北市府的10天回饋檔期在內共27天，用於籌辦世壯運開幕式；明年4月26至27日展開人工草皮保護措施、4月28至5月7日進行硬體搭設、5月8至16日進行為期9天的安全測試、節目及燈光音響彩排與賽會全系統測試，而5月17日開幕式結束後，於18至22日進行撤場作業及人工草皮復原工作。後續則在5月26日進行大巨蛋場地整備，迎接27至28日的世壯運棒球賽事金牌戰。

王泓翔副執行長強調，雙北世壯運為比擬世大運之國際矚目運動盛會，北市府不僅要讓世界藉由此次賽會再次看見臺灣，更要作為未來爭取如亞運等更高規格國際綜合賽事的重要指標，因此在各項賽前規劃都會經過詳盡專業評估，整體開幕式使用時間已較原訂縮減四日期程，目前仍再持續精算、細部盤點必要使用天數，研擬適度精簡可行性，必合理使用大巨蛋檔期，再釋出更多天數。

身兼臺北市政府體育局長的王泓翔重申，臺北大巨蛋必須為體育賽事優先使用，而場地單位遠雄巨蛋公司規劃演唱會等其他活動則屬臨時性使用，不得排擠體育賽事，且大巨蛋投資執行計畫書明定，自明年起大巨蛋至少須舉辦30場以上棒球及運動賽事，除世壯運棒球金牌戰及世界棒球經典賽資格賽外，體育局將要求遠雄協助中職將職棒場次由現在的20場增加至30場以上，滿足全國球迷的期待，並已通知中職、棒協、遠雄，將儘速召開四方會議協商，確保大巨蛋作為以棒球賽事為主的國內指標性體育場館。

關鍵字： 中職大巨蛋棒球

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