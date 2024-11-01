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大巨蛋場次等待4方會議協調　聯盟重申立場

▲▼2024中職台灣大賽G2於臺北大巨蛋舉行，吸引37596名球迷進場。包含首戰滿場四萬人，總人數達到77596人，打破聯盟總冠軍戰前兩場最多觀眾紀錄。（圖／記者李毓康攝）
▲大巨蛋球迷。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／台北報導

中華職棒昨天召開領隊會議，討論明年賽程安排和大巨蛋比賽場次，有關於遠雄明年提供開幕戰2場與6個例行賽週末檔期，合計20場，相較於今年例行賽縮水不少，對此聯盟再次發出聲明。

昨天中職表示，遠雄大巨蛋公司說明主因是明年世壯運市府為舉辦開幕式保留長達4至5週的檔期進行硬體進退場與開幕式舉辦，使得職棒36年開幕週2場比賽後，4、5月大巨蛋無法提供檔期安排職棒賽事，從6月到9月共4個月可安排6檔共18場例行賽的賽事。

今天此項議題引起討論，中職聯盟提到，球團期待大巨蛋場次更多一點，聯盟就是積極協助處理，目前就等中職、棒協、北市府和遠雄四方會議開會協調，暫時沒有時間表，也不確定能否爭取到更多大巨蛋場次。

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中職聯盟也說，9月即提出演唱會和棒球賽兼具的方式，遠雄先給中職多少大巨蛋場次，在賽程上可以平均調配，例如每個月排兩週賽程，對於演唱會比較好安排執行。

聯盟進一步解釋，再提出建議後，遠雄開始安排，2週前回報開幕戰以外，例行賽有6週、總計20場，第一時間就覺得太少了，怎麼差這麼多，近期在領隊會議提出來報告，大家當然不能接受，所以才會在昨天對外發出新聞稿，呼籲以棒球賽優先。

此外，聯盟也瞭解世壯運是國家的活動，站在聯盟和球團立場，還是希望繼續協調，例如世壯運前後，或下半季有沒有機會再多安排例行賽賽程。

同時聯盟還說，現階段還不清楚世壯運賽程，中職賽程會先出來，可能要配合世壯運進行滾動式調整。

關鍵字： 中職大巨蛋棒球

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