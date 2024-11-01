聯盟公告古林睿煬申請旅外　經紀公司：爭取符合身價合約



▲統一獅隊投手古林睿煬。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台北報導

統一7-ELEVEn獅投手古林睿煬今年季後旅外申請，今天聯盟正式公告，可以啟動旅外交涉程序。

古林睿煬本季21場先發，戰績10勝2敗，投了125局，被擊出106支安打，包括3支全壘打，150次三振，31次四死球，防禦率1.66，也是本季聯盟防禦率王。

依據聯盟規章，具有旅外資格的球員須在每年總冠軍賽結束的次日起、10個工作天內提出申請，今年期限為11月11日，統一球團10月30日向聯盟提交申請。

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統一領隊蘇泰安曾透露，有3、4支日本職棒球隊對古林睿煬有興趣，等聯盟公告後，就會發函給日職球隊，由球隊對球隊洽談，再來決定是那一隊獲得合約交涉權。

火腿隊預計明年要來台灣打交流賽，其中一場選擇統一，加上先前日本媒體爆料，火腿正在調查古林睿煬，蘇泰安提到，還是會依照正常程序洽談。

古林睿煬所屬經紀公司啟程運動行銷提到，感謝統一球團對古林睿煬旅外的高度支持和積極推動，古林睿煬的合約不一定以王柏融於2018年底和日本火腿隊的3年400萬美元合約為模板，但一定會爭取符合選手身價的合約，球隊花費轉隊費取得合約，應該不會只簽1年，複數年合約會是基本共識。