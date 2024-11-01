運動雲

>

聯盟公告古林睿煬申請旅外　經紀公司：爭取符合身價合約

▲▼中職古林睿煬。（圖／記者李毓康攝）
▲統一獅隊投手古林睿煬。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／台北報導

統一7-ELEVEn獅投手古林睿煬今年季後旅外申請，今天聯盟正式公告，可以啟動旅外交涉程序。

古林睿煬本季21場先發，戰績10勝2敗，投了125局，被擊出106支安打，包括3支全壘打，150次三振，31次四死球，防禦率1.66，也是本季聯盟防禦率王。

依據聯盟規章，具有旅外資格的球員須在每年總冠軍賽結束的次日起、10個工作天內提出申請，今年期限為11月11日，統一球團10月30日向聯盟提交申請。

[廣告]請繼續往下閱讀...

統一領隊蘇泰安曾透露，有3、4支日本職棒球隊對古林睿煬有興趣，等聯盟公告後，就會發函給日職球隊，由球隊對球隊洽談，再來決定是那一隊獲得合約交涉權。

火腿隊預計明年要來台灣打交流賽，其中一場選擇統一，加上先前日本媒體爆料，火腿正在調查古林睿煬，蘇泰安提到，還是會依照正常程序洽談。

古林睿煬所屬經紀公司啟程運動行銷提到，感謝統一球團對古林睿煬旅外的高度支持和積極推動，古林睿煬的合約不一定以王柏融於2018年底和日本火腿隊的3年400萬美元合約為模板，但一定會爭取符合選手身價的合約，球隊花費轉隊費取得合約，應該不會只簽1年，複數年合約會是基本共識。

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

曾家輝隨隊12強中華隊備用　林昱珉明對捷克登板

曾家輝隨隊12強中華隊備用　林昱珉明對捷克登板

中職不滿大巨蛋場次少　體育局籲遠雄「莫忘初衷」

中職不滿大巨蛋場次少　體育局籲遠雄「莫忘初衷」

味全龍洽談克魯茲合約細節　倪福德加入秋訓客座教練

味全龍洽談克魯茲合約細節　倪福德加入秋訓客座教練

大巨蛋明年例行賽場數僅提供20場　中職呼籲棒球優先

大巨蛋明年例行賽場數僅提供20場　中職呼籲棒球優先

捷克國家隊抵台　參訪台北大巨蛋直呼驚艷

捷克國家隊抵台　參訪台北大巨蛋直呼驚艷

中職明年3月29日開打　決議新人落選3次成為自由球員

中職明年3月29日開打　決議新人落選3次成為自由球員

林昱珉「洋將」等級　林岳平：曲球、直球品質不一樣

林昱珉「洋將」等級　林岳平：曲球、直球品質不一樣

恰總領軍赴日　中信兄弟二軍教練團與巨人隊交流

恰總領軍赴日　中信兄弟二軍教練團與巨人隊交流

12強賽事主題曲 「就一起」　台式應援為中華隊加油

12強賽事主題曲 「就一起」　台式應援為中華隊加油

古林睿煬送出旅外申請　統一獅等聯盟公告啟動手續

古林睿煬送出旅外申請　統一獅等聯盟公告啟動手續

「最美禮生」夜市爆走光危機！肩帶滑落露出一片雪白…急伸手遮胸

熱門新聞

柯爾解釋為何沒有補位一壘　布恩：他有些精疲力盡

弗里曼連6場開轟竟隱藏肋骨斷裂傷勢　與兒子共享冠軍MVP榮耀

味全龍洽談克魯茲合約細節　倪福德加入秋訓客座教練

奪冠後談G4搶球事件　貝茲：這是我人生第二次想揍人

勇士機會來了？字母哥恐請求交易　美媒曝他偏好兩新東家

中職不滿明年大巨蛋腰斬僅20場　蔡其昌：聯盟的版本至少36場

讀者回應

﻿

熱門新聞

1柯爾沒有補位一壘　布恩：他有些精疲力盡

2弗里曼連6場開轟竟藏肋骨斷裂傷勢

3味全洽談克魯茲　倪福德秋訓客座

4道奇奪冠貝茲談搶球事件：人生第二次想揍人

5勇士機會來了？字母哥恐請求交易

最新新聞

1林安可傷OK　總冠軍戰看隊友落淚

2大巨蛋等4方會議　聯盟重申立場

3接到12強練球通知　曾家輝：都問

4金倒英扛3番　韓國教頭：很放心

5謝淑薇明晚登場拚年終賽第2冠！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

絕處逢生！洋基火力大爆發　世界大賽11:4痛宰道奇續命

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

【世界大賽】洋基球迷搶球！干擾 #貝茲 接殺被趕出場

曾效力味全龍「盼再回到中職打球」　川崎宗則向球迷問好：台灣我愛你

邊荷律來台第1年就拋彩帶 突被隊友綑綁...掙脫森77

2女星後台吵架影片流出！　網：一聽聲音就知道是誰

他停車等路人過馬路　後車叭一聲超車結局超療癒

劉德華開唱倒數4.5小時緊急停辦　宣布延期「歌迷氣炸→開心」：謝謝華仔

高雄女大生2度遭撞壓車底不治 買晚餐遇橫禍...家屬悲痛認屍

康芮在門口了！預估下午登陸　氣象署：晚→清晨防強風豪雨
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366