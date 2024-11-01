中職不滿大巨蛋場次少　體育局籲遠雄「莫忘初衷」

記者陳立勳／台北報導

中華職棒昨天召開領隊會議，針對遠雄大巨蛋10月中提供聯盟例行賽場次版本，例行賽只有開幕戰2場與6個例行賽週末檔期，合計20場次，相較於2024年例行賽檔期38場次幾乎腰斬，台北市體育局長王泓翔今天出面說明。

昨天中職表示，遠雄大巨蛋公司說明主因是明年世壯運市府為舉辦開幕式保留長達4至5週的檔期進行硬體進退場與開幕式舉辦，使得職棒36年開幕週2場比賽後，4、5月大巨蛋無法提供檔期安排職棒賽事。從6月到9月共4個月可安排6檔共18場例行賽的賽事。

有關於中職明年大巨蛋場次問題，王泓翔表示，「首先要表達台北市政府的態度，大巨蛋是體育場館，活動辦理要以體育賽事為優先，這點始終不變，我們也會要求遠雄要公開運動賽事與非運動賽事的比例，近期也會邀集中華職棒聯盟、中華棒協以及遠雄，共同針對明年活動檔期，進行討論與協商，我們會嚴格要求在運動賽事與非運動賽事比例上，要以運動賽事為優先。」

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昨天領隊會議針對大巨蛋提供的此版本討論，聯盟與6球團均難以接受，其中有關世壯運開幕式只有一天，但卻拿走長達一個月的檔期，聯盟也希望市府能評估縮短期程。

對此王泓翔表示，「世壯運是台北市繼2017年世大運之後，爭取最高規格的重要賽事，也是首屆在亞洲舉辦，這個比賽使用到大巨蛋的部份包括開幕典禮與棒球賽，未來報名世壯運的選手，有機會可以在大巨蛋與退役名將同場競技，這是雙北世壯運最大亮點之一。」

王泓翔補充，「對於檔期使用與天數方面，初步規劃一個月，但還在最後精算，能夠盡量把時間釋出給中職，會朝這個方向努力，世壯運重要性是可以讓世界看到台灣，非常重要的賽會，希望大家一起支持與參與。」

同時王泓翔也說，「遠雄檔期安排屬於營運行為，對於檔期安排會尊重，但對於運動賽事與非運動賽事的比例會嚴格要求，確保大巨蛋主場館使用與營運目的相符，也要特別呼籲遠雄，台北市政府立場一項都是一致，對於附屬設施營業，尊重營運權，大巨蛋園區當時興建目的就是為了棒球賽事，這是當初的精神，遠雄應該要去遵守，不可以忘記當時的承諾，要莫忘初衷，我們也會嚴格督導遠雄，朝這個方向努力。」

此外，王泓翔提到，「希望任何在大巨蛋使用上，無論是包廂或是檔期，可以透明化與制度化，大巨蛋希望可以建立像是小巨蛋與台北體育館的制度，前一年前把相關檔期確認，但檔期使用跟登記順序有關係，不管未來是中職也好，或是棒協也好，使用大巨蛋能夠及早作業與溝通。」

最後王泓翔也說，「在可以使用的時間範圍，中職能夠辦理職棒賽事，也符合當時興建大巨蛋目的，會跟中職一起與遠雄協調，爭取更多棒球賽事在大巨蛋舉辦。」



▲大巨蛋。（圖／記者林敬旻攝）