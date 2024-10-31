林昱珉「洋將」等級　林岳平：曲球、直球品質不一樣



▲林昱珉。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳立勳／台北報導

21歲旅美左投林昱珉今年最高升上3A，這次入選世界12強賽中華隊，儼然是球隊頭號王牌先發投手，中華隊投手教練林岳平點出特別之處。

本季林昱珉在2A先發19場，戰績3勝6敗，投了94.2局，被擊出104支安打，包括14發全壘打，投出90次三振，33次四壞球，9次觸身球，防禦率4.28，WHIP值1.45。

球季到尾聲林昱珉被升上3A，先發4.2局，用了89球，52個好球，被擊出4支安打，投出2次三振，3次四壞球，失掉1分自責分，防禦率1.93，季後入選小聯盟秋季聯盟參賽名單，總計投了3場，本周加入中華隊集訓。

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去年林昱珉因為無法配合世界棒球經典賽中華隊集訓，後來遭到割捨，今年是首次入選被列為一級賽事的12強賽。

這幾天在牛棚觀察林昱珉投球，林岳平表示，「之前都是透過影片，這是第一次現場看林昱珉牛棚練投，無論是球路與尾勁，再到進壘角度、變化球深度，都比較不同，就像是古林睿煬與徐若熙，都是類似感覺，一看就知道是台灣留不住的投手。」

林岳平提到，「尤其是林昱珉的曲球與直球轉速品質，都不太一樣，算是洋將等級，確實是這次中華隊先發投手裡面最好的，至於是不是投第1戰，由曾豪駒總教練安排。」