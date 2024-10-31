運動雲

>

林昱珉「洋將」等級　林岳平：曲球、直球品質不一樣

▲▼ 12強中華隊開訓-林昱珉。（圖／記者黃克翔攝）
▲林昱珉。（圖／記者黃克翔攝）  

記者陳立勳／台北報導

21歲旅美左投林昱珉今年最高升上3A，這次入選世界12強賽中華隊，儼然是球隊頭號王牌先發投手，中華隊投手教練林岳平點出特別之處。

本季林昱珉在2A先發19場，戰績3勝6敗，投了94.2局，被擊出104支安打，包括14發全壘打，投出90次三振，33次四壞球，9次觸身球，防禦率4.28，WHIP值1.45。

球季到尾聲林昱珉被升上3A，先發4.2局，用了89球，52個好球，被擊出4支安打，投出2次三振，3次四壞球，失掉1分自責分，防禦率1.93，季後入選小聯盟秋季聯盟參賽名單，總計投了3場，本周加入中華隊集訓。

[廣告]請繼續往下閱讀...

去年林昱珉因為無法配合世界棒球經典賽中華隊集訓，後來遭到割捨，今年是首次入選被列為一級賽事的12強賽。

這幾天在牛棚觀察林昱珉投球，林岳平表示，「之前都是透過影片，這是第一次現場看林昱珉牛棚練投，無論是球路與尾勁，再到進壘角度、變化球深度，都比較不同，就像是古林睿煬與徐若熙，都是類似感覺，一看就知道是台灣留不住的投手。」

林岳平提到，「尤其是林昱珉的曲球與直球轉速品質，都不太一樣，算是洋將等級，確實是這次中華隊先發投手裡面最好的，至於是不是投第1戰，由曾豪駒總教練安排。」

關鍵字： 12強棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

恰總領軍赴日　中信兄弟二軍教練團與巨人隊交流

恰總領軍赴日　中信兄弟二軍教練團與巨人隊交流

12強賽事主題曲 「就一起」　台式應援為中華隊加油

12強賽事主題曲 「就一起」　台式應援為中華隊加油

古林睿煬送出旅外申請　統一獅等聯盟公告啟動手續

古林睿煬送出旅外申請　統一獅等聯盟公告啟動手續

大谷翔平奪冠洗香檳浴　沒忘記感謝老婆支持

大谷翔平奪冠洗香檳浴　沒忘記感謝老婆支持

大谷翔平、山本由伸同隊摘冠　寫日本球員新紀錄

大谷翔平、山本由伸同隊摘冠　寫日本球員新紀錄

山本由伸5大賽奪冠第一人　狂讚大谷翔平令人「安心」

山本由伸5大賽奪冠第一人　狂讚大谷翔平令人「安心」

宣傳高雄富邦馬拉松　韓籍女神Mingo、慈妹擔任代言人

宣傳高雄富邦馬拉松　韓籍女神Mingo、慈妹擔任代言人

中華隊初體驗改穿21號　吳俊偉背後有個可愛原因

中華隊初體驗改穿21號　吳俊偉背後有個可愛原因

林昱珉蛻變「大投手心態」　曾總：不服輸更有自信

林昱珉蛻變「大投手心態」　曾總：不服輸更有自信

12強用球「滑」一點　張奕投日本鬥志特別高

12強用球「滑」一點　張奕投日本鬥志特別高

主子剃完毛照鏡子...崩潰站直 轉頭怒瞪奴才「嚇到吃手手」

熱門新聞

道奇7比6逆轉洋基奪冠！大谷圓夢奪生涯首座世界大賽冠軍

5戰狂轟4發12打點！弗里曼帶傷創造奇蹟奪世界大賽MVP

大谷翔平預言成功30歲登頂！圓首冠美夢感動喊：最完美收尾

誰在一壘？洋基防線崩盤　道奇單局5分刷新世界大賽最大逆轉

洋基宣布今禁止兩名惡劣球迷進場！教頭強烈譴責沒品行為

5上失誤導致落敗　賈吉認錯扛責：世界大賽失敗會困擾我直到死去

讀者回應

﻿

熱門新聞

1道奇史詩級逆轉洋基！大谷圓夢奪冠

2弗里曼帶傷創造奇蹟奪世界大賽MVP！

3大谷預言成功30歲登頂：最完美收尾

4誰在一壘？洋基狂E　道奇灌5分破紀錄

5洋基禁止兩名惡劣球迷進場看第5戰！

最新新聞

1中職明年3月29日開打　落選3次成自由球員

2林昱珉等級　林岳平：曲球、直球不一樣

3柯爾沒有補位一壘　布恩：他有些精疲力盡

4活塞相隔2798天　終於攻破七六人主場

5將進入自由市場　索托：我會評估所有報價

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

邊荷律來台第1年就拋彩帶 突被隊友綑綁...掙脫森77

絕處逢生！洋基火力大爆發　世界大賽11:4痛宰道奇續命

蔡其昌發50萬加菜金勉勵中華隊　隊長陳傑憲喊話：打進東京！

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

大谷翔平盜壘疑似傷到左肩表情痛苦　訓練師陪同退

彰化9歲妹撐251天「流淚離世」　小手緊握不肯放...阿嬤崩潰痛哭

Jasper全英文演講曝「星二代壓力」！　正能量滿滿...陳小春台下面露驕傲

68歲陳美鳳拿敬老卡搭捷運　遭站務員攔下:也太年輕

展榮展瑞上過心靈課程　致電關心家寧曝現況

康芮成「今年最胖」強颱　最快恐下午全台列陸警
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366