宣傳高雄富邦馬拉松　韓籍女神Mingo、慈妹擔任代言人



▲高雄富邦馬拉松。（圖／高雄市政府運發局提供）

記者陳立勳／綜合報導

2025年高雄富邦馬拉松賽事將於2025年1月11、12日登場，本屆高雄富邦馬拉松吹起應援旋風，28日記者會公布由高雄在地的韓國籍啦啦隊女神朴旻曙Mingo和Fubon Angels啦啦隊慈妹擔任活動代言人，將一同參與休閒組賽事，與大家一起跑步。

Mingo表示，她在高雄居住有一段時間，非常喜歡高雄，第一次參加馬拉松活動，以「在地人」身份參加，希望有更多的高雄人可以一起來參加路跑。

熱愛戶外活動Mingo，為了這次休閒組賽事安排體能訓練計劃，希望能順利完賽。至於慈妹則說，首次以選手的身分參加馬拉松，這次希望以變裝方式亮相，聽到可以帶寵物參加，更是非常開心。

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記者會中 韓籍啦啦隊員南珉貞、以及高雄熊也來相挺，與兩位代言人一起宣傳賽事，南珉貞也說，之前因為活動來過幾次高雄，感受到高雄的熱情活力，高雄有很多好吃好玩的，這次與Mingo、慈妹一起宣傳2025高雄富邦馬拉松，也希望日後有機會可以帶著媽媽來高雄。

高雄市政府運動發展局長侯尊堯提到，本次經典的蚵仔寮賽道，將重磅回歸，成為賽事一大焦點，歡迎大家把握最後吃通海的機會。

此外，為了鼓勵全民運動以及更多家庭親子共同參與，休閒組也邀請大小朋友創意變裝，化身可愛動物，共同參與路跑，享受親子間的趣味互動、增進感情，同時也邀請跑者帶著寵物一同參賽，讓毛小孩一起在賽事中留下寶貴合影美好回憶。

富邦人壽已連續第五屆冠名贊助高雄富邦馬拉松，與運發局一起努力推動賽事朝全民共享、環境共好邁進，同時，持續串聯跑者們響應「富邦Run For Green」計畫，完賽里程累積滿40公里，富邦就為跑者種下1棵樹，讓運動足跡不僅促進健康、更助環保永續。