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中職公布自由球員名單　陳子豪、朱育賢等23人符合A級條件

▲▼中職陳子豪。（圖／記者李毓康攝）
▲陳子豪。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／綜合報導

中華職棒今天公布符合自由球員資格名單，共有23人符合A級資格自由球員，包括中信兄弟陳子豪與樂天桃猿朱育賢等人。

今年中職累計達到9個球季及再次取得自由球員資格選手名單包括中信兄弟有陳子豪、黃鈞聲、統一7-ELEVEn獅有高國慶、潘威倫、王鏡銘、江承峰、胡金龍、唐肇廷、陳韻文、陳鏞基、樂天桃猿林泓育、林智平、余德龍、黃偉晟、梁家榮、林承飛、朱育賢、味全龍郭嚴文、林智勝、富邦悍將王勝偉、台鋼雄鷹則有郭永維、王溢正、賴鴻誠。

其中陳子豪、王鏡銘、胡金龍、陳韻文、陳鏞基、林泓育、梁家榮、林承飛、朱育賢、郭嚴文、林智勝、郭永維、王溢正、賴鴻誠都屬於A級資格自由球員。

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▲▼中華職棒滿9年取得自由球員資格名單。 。（圖／中華職棒提供）

▲中華職棒滿9年取得自由球員資格名單。（圖／中華職棒提供）

至於符合累計達到8個球季選手包含中信兄弟謝榮豪、許基宏、詹子賢、統一7-ELEVEn獅林岱安、富邦悍將林哲瑄、李宗賢、高國麟、台鋼雄鷹藍寅倫、王躍霖。

其中許基宏、詹子賢、林岱安、林哲瑄、李宗賢、高國麟、藍寅倫、王躍霖都屬於A級資格自由球員。

▲▼中華職棒滿8年取得自由球員資格名單 。（圖／中華職棒提供）

▲中華職棒滿8年取得自由球員資格名單 。（圖／中華職棒提供）

關鍵字： 中職中信兄弟棒球

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