12強沒上榜當成動力　劉基鴻：有需要隨時都可以



▲劉基鴻。（圖／味全龍隊提供）

記者陳立勳／天母報導

味全龍三壘手劉基鴻今年獲得三壘手金手套，下半季打擊狀況回溫，外界不少人討論可以列為世界12強賽遞補名單，劉基鴻表示，「如果有需要的話，隨時都可以。」

今年劉基鴻拿到三壘金手套 但打擊方面相較去年有所下滑，雖然下半季打擊狀況有起色，但整年出賽118場，9支全壘打，56分打點，上壘率0.300，長打率0.364，打擊率0.244，數據仍比不上去。

昨天12強中華隊宣布由於潘文輝、古林睿煬、邱浩鈞3名手投手因身體狀況退出，補進投手黃恩賜、投手郭俊麟、外野手曾頌恩。

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先前被球迷點名是可考慮的遞補人選，劉基鴻坦言，「畢竟今年沒有打得很好，沒入選沒有多想什麼，讓自己更有一個前進的動力，代表還有不足。」

近期跟著球隊在斗六球場秋訓，劉基鴻透露，「一直有在練習，之後還有12強熱身賽，尊重選訓委員的看法，可以做的是把身體練好一點，加強一些技術，如果有需要的話，隨時都可以。」

味全龍總教練葉君璋表示，「主要還是看教練想要用誰，或是喜歡用誰，球員的型態與功能性，這也蠻重要的，教練有參雜習性的問題，的確劉基鴻今年狀況不是好到特別好，相信短期比賽，守備穩定之外，攻擊狀況會考慮蠻多的。」

葉君璋也說，「潘傑楷在總冠軍戰也打得很好，曾頌恩就算沒有先發，沒有指定打擊，也可以當代打，狀況蠻不錯的。」