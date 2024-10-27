金手套險勝岳東華3連霸　李凱威進步有感：接球範圍變大



▲李凱威。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳立勳／天母報導

味全龍二壘手李凱威今年獲得二壘金手套3連霸、最佳二壘手2連霸，其中金手套險勝中信兄弟岳東華，李凱威表示，「有把去年表現維持住。」

今年李凱威在二壘金手套票選以168分，險勝中信兄弟岳東華的163分 本季李凱威出現5次失誤，守備率0.991，岳東華則是6次失誤，守備率0.990。

包辦金手套與最佳二壘手獎，李凱威提到，「有把去年表現維持住，本來維持就是很難的事情，可以做到這一點，對自己是很大的鼓勵。」

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談到二壘金手套，李凱威認為，「大家幾乎都有機會，就看最後的失誤吧，球季中每一顆球都很重要，對於比賽勝負很重要。」

金手套拿到3連霸，李凱威坦言，「真的是蠻難，每一年狀況都不一樣，可以連續獲獎，代表有維持住狀態，不管對手是誰，都是一起競爭，良性競爭感覺還不錯，互相刺激潛力。」

李凱威提到這幾年守備的進步，「主要是範圍，守備教練有給我看接球的分布圖，接球範圍有變大，春訓有做腳步上的調整，還有撲球的技巧，應該還有空間更大，傳球也有變好，有做小肌肉訓練，還有接球重心的轉移，之前丟球沒有那麼好，接到球也不一定能出局。」

此外，李凱威直言，「能拿獎都是每一年對自己的肯定，今年打擊進步蠻多，堅持的東西有效果，希望可以把狀況帶到世界12強賽，第一次參加大比賽，對手也是蠻強的，都是派職業球員，跟業餘時期會有差。」