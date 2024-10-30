12強中華隊「長打者」不少　曾總談先發打線規劃



▲吉力吉撈．鞏冠。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳立勳／台北報導

世界12強棒球賽中華隊今天繼續在台北大巨蛋練球，對於中華隊打線大概已有雛型，中華隊總教練曾豪駒透露規劃方向。

今天中華隊練習安排實戰打擊練習（Live BP），曾豪駒提到，「最主要讓大家熟悉節奏，狀況有好有壞，有好的，也有可以盡快去修正的，有些選手20幾天沒有比賽，盡快把狀況調整到最好，銜接下一個循環。」

中華隊從本周一開始在大巨蛋練球，球隊將一路練到官辦熱身賽前，每天場租大約10萬，曾豪駒表示，「這幾天台北在下雨，能在大巨蛋練球，效果蠻不錯。」

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談到球隊攻擊火力，曾豪駒認為，「進到球隊都是有能力，都是打擊榜前幾名，就看打線怎麼安排，如何去串連，當初在選人就有考量對戰左、右投的紀錄，大部分左打面對左投沒有太大落差。」

曾豪駒透露，「這4場熱身賽會觀察誰的狀況好，再來安排隊型，其實有長打能力的選手不少，包括朱育賢、曾頌恩、林安可、吉力吉撈．鞏冠，林立也不錯，規劃吉力吉撈．鞏冠擔綱第4棒，陳傑憲、陳晨威、林立都可以打開路先鋒。」

此外，相較於去年世界棒球經典賽打線，曾豪駒提到，「陣容是不一樣，但都是有實力，棒球是靠9個人串連，去年經典賽也是前面有發揮，加上張育成適時一棒，讓打線發揮最大火力。」

為了增加對戰感覺，中華隊分兩隊，用飲料當成得分達標獎勵，曾豪駒則說，「稍微有點競爭，提升大家專注度，有些選手比賽20幾天沒有比賽，球隊開始慢慢熟悉，練習的時候氣氛都很不錯。」