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12強賽事主題曲 「就一起」　台式應援為中華隊加油

▲▼ 12強中華隊開訓-開訓。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳立勳／綜合報導

世界12強棒球錦標賽B組預賽於11月13日至11月18日盛大開賽，將由中華隊、日本、韓國、古巴、澳洲與多明尼加共6支國家代表隊爭取2名晉級資格，精彩賽事與熱血激昂歌曲搭配，今天中華棒協公布賽事主題曲。

2024世界12強棒球錦標賽以「就一起」做為賽事主題曲，將用經典台式應援為中華隊加油，就一起前進東京巨蛋的超級循環賽，搶先推出讓球迷朋友感受熱血旋律。

歷屆國際賽事更是有許多膾炙人口的經典歌曲，2001年世界盃的「再出發」、2013年世界棒球經典賽的「因你而在」、2014年21U世界盃的「我們的主場」、2015年世界12強棒球錦標賽的「搖勒搖勒」、2019年世界12強棒球錦標賽的「鬥陣」、2023年世界棒球經典賽的「世界都看見」，在棒球國際賽中的每個時期，都留下一首餘音繞樑的歌曲，讓「就一起」在2024年與球迷朋友一起創造美好的回憶。

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「就一起」與知名網紅蔡阿嘎合作，邀請到創作歌手鄧福如進行歌曲創作，歌詞以球迷朋友的留言作為參考發想，將台灣球迷對中華隊的熱愛與期待譜寫成一首熱血沸騰的主題曲，身為樂團七月半主唱的蔡阿嘎，將在11月18日中華隊對戰古巴的賽事中，與七月半進行賽前演出，現場呈現「就一起」賽事主題曲，就一起為世界12強棒球錦標賽應援。

「就一起」歌詞：
拿出你無所畏懼的翅膀
熱情地應援 在我的主場
就一起 走吧 對得起夢想

Go go go go go go 水氣!
Go go go go go go 來去槓球啦！

惦在繁華世界 打拼每一天 若行困難的路 作伙卡有伴
人生親像野球 堅持到最後 槓一支紅不讓
最水氣的是 台灣的夢

拿出我們無所畏懼的心臟
熱情地應援 在我的主場
就一起 加油 就一起 加油
就一起 勇敢～去揮棒！
 

關鍵字： 12強棒球

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