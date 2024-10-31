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捷克國家隊抵台　參訪台北大巨蛋直呼驚艷

▲捷克隊在大巨蛋練球。（圖／中華職棒提供）
▲捷克隊在大巨蛋練球。（圖／中華職棒提供） 

記者陳立勳／綜合報導

12強自辦熱身賽中華隊、捷克將在本週六日開打，目前兩場自辦熱身賽都確定破萬人進場應援，捷克國家隊今日順利抵達台灣，落地後前往台北大巨蛋參訪，捷克隊進到球場後表達對大巨蛋的讚嘆，更直接開始傳接球體驗巨蛋球場的舒適，期待本週與中華隊交手。

捷克國家隊共28名球員來台迎戰中華隊，其中有不少教練、球員有斜槓身分，包括總教練Pavel Chadim總教練是神經科醫生，投手Lukáš Hlouch、內野手Jakub Kubica在捷克最大電力傳輸公司ČEZ 工作，外野手Arnošt Dubový則是高中體育和地理老師，身兼兩份職業仍對棒球充滿熱忱，捷克國家隊已準備好在臺北大巨蛋與球迷朋友見面，將全力展現球技與中華隊一較高下！

不少捷克國家隊球員特別拿手套下場活動筋骨，對於場外颱風肆虐，還能在室內打球的感覺都十分開心。也有許多捷克球員詢問在網路上看到台灣啦啦隊帶動的「台式應援」是否出現在台捷交流賽，對於台灣的一切都充滿好奇與新鮮感。

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捷克國家隊明日傍晚在台北大巨蛋練球，為週末的賽事暖身預備，提前適應場地及環境，中華隊與捷克國家隊將在11月2、3日下午5點在台北大巨蛋展開自辦熱身賽，可以透過緯來電視網、愛爾達體育台、CPBLTV，一起共賞台灣捷克的跨國交流賽。

關鍵字： 中職捷克棒球

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