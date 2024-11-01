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曾家輝隨隊12強中華隊備用　林昱珉明對捷克登板

▲▼U23中華隊劉俊緯、林佳緯、曾家輝。（圖／中華棒協提供）
▲曾家輝。（圖／中華棒協提供）  

記者陳立勳／台北報導

世界12強中華隊持續在台北大巨蛋備戰，明、後天將與捷克國家隊進行熱身賽，其中樂天桃猿投手曾家輝隨隊練習，有機會遞補。

明天與後天將與捷克隊交手，中華隊總教練曾豪駒表示，「大概都設定好，陳柏清與江國豪都是比較久沒有比賽，這兩場與捷克熱身賽，趕快把節奏找回來，應對比賽狀況，林昱珉應該明天就會出賽，看起來時差調整得差不多。」

曾豪駒表示，「明天打線方面會去模擬，看比賽完調整，再慢慢去修正，最重要是串連，大家都會上場，看比賽掌握狀況，可能要到11月10日、11日，打線才會正式穩定下來。」

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將交手捷克隊，曾豪駒提到，「對於捷克資訊都是從影片和情蒐小組給的資訊，他們選手很多都是兼職打棒球，在去年經典賽有很好的表現，相當不容易，滿佩服的，主要還是觀察我們選手在比賽中的狀況，怎麼樣去調整出最好的團隊。」

曾家輝跟著中華隊集訓，曾豪駒表示，「今年他參加U23世界盃有不錯成績，例行賽後半段表現滿平穩，希望有一位投手跟著中華隊融入，不要說有需要才找投手進來，否則對整個團隊和選手本人會有比較大風險，希望他來能融入這個團隊，有需要的時候，可以很快地進入狀況，後面也會跟著比賽，再看整體狀況，比賽需要投手支援，希望他先跟著球隊。」

關鍵字： 12強棒球

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