大巨蛋明年中職恐剩20場　陳傑憲許願例行賽排更多



▲陳傑憲。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳立勳／台北報導

中華職棒昨天中華職棒昨天召開領隊會議，針對遠雄大巨蛋10月中提供聯盟例行賽場次版本，例行賽只有開幕戰2場與6個例行賽週末檔期，合計20場，比2024年例行賽還要少，職棒球員工會理事長陳傑憲希望棒球優先。

明天中華隊將與捷克隊進行熱身賽，陳傑憲表示，「先前比較可惜沒有參與到斗六的訓練，因為打總冠軍賽，其實短短幾天，感受到大家目標一致，然後基本上台灣的球界真的很小，所以我們來到這個團隊的時候，要相處不是很難的一件事情，因為大家都認識，這幾天跟大家相處，氣氛保持得很好，然後希望明天對捷克就是大家可以把自己的整體跟狀況調整到最好，面對12強賽事。」

陳傑憲表示，「今年其實大巨蛋帶給中職的效益是非常明顯，當然選手來到大巨蛋比賽，大家都覺得是一件很幸福的事情，不用風吹雨淋，然後也沒有延賽的問題，然後在室內打球，觀眾又很多，所以我們在打起比賽時，既興奮然後又很珍惜，聽說場次要縮減的話，心裡會覺得可惜了一點，不管是對自己選手本身，或者就是對球團，都會比較可惜。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

同時陳傑憲坦言，「在大巨蛋效益真的太好，像我老婆住在台南，但有到大巨蛋比賽，老婆也會想來看比賽，因為是一個很舒服的地方，這樣子選手就會很認真的、很努力、很投入去比賽，然後也很享受，因為台南主場大概就1萬人，人數上還是有差。」

陳傑憲表示，「會長很挺棒球，大家都知道這件事情，會長說他是以球迷的心態，就會想要前進大巨蛋，為自己喜歡的隊伍加油，相對我們球員更想要在大巨蛋比賽，畢竟這是一個很棒的地方，每個人都想要在這裡，然後把自己最好的表現展現出來。」

此外，陳傑憲表示，「因為是遠雄認養，基本上大家都是公平的，如果今天是單一球隊認養的話，也許那個球隊，更能蓬勃發展，但其餘球隊就會有很大落差，如果今天是有其他球隊認養，可能我在這次比賽就只有客場的時候才可以來，甚至沒有到很多場比賽，就會覺得很可惜。然後在大巨蛋當然就會享受到。」

陳傑憲也說，「基本上在球季尾聲，一直在延賽，然後選手們就會說，如果我們今天是在大巨蛋比賽的話，就不會有延賽這個問題，其實延賽這件事對球團對球員來說，是一件很傷的事情，球員沒有辦法每天維持比賽的話會生疏，例如我們有經歷過一個禮拜都沒有比賽，只是簡單的練球，但練球室內空間又有限，所以我覺得手感不會這麼好，那等到下禮拜你要比賽的時候，沒有辦法拿出百分之百的球技，去跟對手對抗，所以我覺得這是一個很關鍵的點，就是不用怕下雨。」

陳傑憲也說，「當然希望大巨蛋場次可以再多一點，最好主場都在這裡打，現在很多基層小朋友把巨蛋當成目標，要來這裡比賽，很希望每年至少都來這裡比賽，棒球場的用途就是棒球，希望以棒球為主。」