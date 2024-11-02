道奇克蕭明年續戰　下周開刀處理左膝、腳趾傷勢



▲克蕭。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊獲得世界大賽冠軍，今天舉辦封王遊行，36歲左投克蕭（Clayton Kershaw）因傷缺席季後賽，今天宣布將於下禮拜動手術。

克蕭休賽季進行肩膀受術，今年7月才回到大聯盟，但後來又碰到左腳趾傷勢提前報銷，沒有在季後賽登板，今年累積7場先發，戰績2勝2敗，投了30局，有24次三振，防禦率4.50。

今天跟著球隊一起參加封王遊行，克蕭透露，將於下禮拜進行腳趾與左膝手術，其中左膝傷勢困擾許久，不過復原時間應該相對比較快，但腳趾傷勢可能會比較麻煩，需要拿拐杖一段時間，目前不確定復健需要多久時間。

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克蕭也提到，「今天是難忘的一天，大家都說棒球只是比賽，但看看這麼多人，意識到對於許多人來說，有多麼重要。」克蕭先前已經表態明年會以選手身分續戰，將以終生道奇人為目標。

此外，今年只與道奇隊簽下1年約的赫南德茲（Teoscar Hernandez），也是球隊奪冠功臣之一，赫南德茲表示，「就像我之前說過的，留在道奇隊是優先選項，我會盡我所能回到這裡，希望明天續約討論就有進展，在這裡有很多美好回憶，成為這支球隊一份子真的很棒。」

而投手弗拉赫提（Jack Flaherty）也說，「我愛這座城市，永遠不想離開。」