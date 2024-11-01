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幫助中華隊準備12強　捷克公布明天首戰先發投手

▲捷克隊大合照。（圖／中華職棒提供）
▲捷克隊大合照。（圖／中華職棒提供） 

記者陳立勳／台北報導

捷克棒球代表隊本周來到台灣，將與世界12強中華隊進行熱身賽，捷克隊總教練查定（Chadim Pavel）透露明天首戰先發投手是Dan Padyšák，這一趟來台，希望扮演好中華隊的對手。

昨天捷克隊來台，準備明天與後天交手中華隊，查定表示，「飛機來到台灣降落也是有驚無險，有另外一位隊員是從美國過來，也延遲12個小時，颱風或許沒有很歡迎我們，但台灣人很歡迎，感受到台灣人的熱情，今天也有去總統府，也都很熱情，這是最開心的地方。」

查定也提到，「感到非常開心，能跟中華隊交手，中華隊有很好的實力，是世界前幾名，有這個經驗來到台灣交流，希望都能打出好成績。」

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這趟亞洲之旅，除了來台灣比賽，也會到日本打交流賽，查定表示，「球隊有設定目標，過程中幫助中華隊與日本隊，做好12強賽更充足的準備，未來希望有機會參加世界棒球經典賽與12強賽，有一位球員在日本職棒，也有5位球員在美國打球，希望幫助他們更精進。」

去年捷克隊在世界棒球經典賽表現令人驚艷，查定回想，「去年經典賽有很多內容，比賽也看到很多不同經驗，很開心球隊有勇氣面對這麼大的舞台，以歐洲球隊球員出賽是比較少的，是很不容易的事情，像是以色列、西班牙、英國是有美國球員加入。」

此外，正職工作是神經科醫師，還有3個孩子，查定笑說，「很喜歡棒球，很多球員都是有別的工作，都很投入在棒球上，以前曾經來過台灣，包括2010年洲際盃與2014年21U世界盃，很喜歡台灣。」

關鍵字： 捷克棒球

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