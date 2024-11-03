幫大谷翔平找先發輪值幫手　道奇隊鎖定「賽揚強投」



▲洛杉磯道奇隊大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊今年出現多名先發投手受傷狀況，卻在世界大賽打敗紐約洋基隊，拿到隊史第8座冠軍盃，為了避免明年再度發生相同狀況，根據美國媒體報導，道奇隊季後補強重點擺在先發投手輪值，希望至少網羅一名塞揚級強投。

道奇本季先發先發投手輪值有不少問題，包括王牌投手葛拉斯勞（Tyler Glasnow）、史東（Gavin Stone）、克蕭（Clayton Kershaw）都遇到受傷，因此季後賽只剩下弗拉赫提（Jack Flaherty）、布勒（Walker Buehler）以及山本由伸，時常啟用牛棚車輪戰方式，還好策略成功，一路挺進到最後，成功拿到世界大賽冠軍。

道奇隊在世界大賽以4勝1敗擊退紐約洋基隊，昨天進行封王遊行，大谷翔平去年9月接受右肘手術，本季專注在打擊，明年新賽季將重拾「二刀流」，目標在開幕戰擔任先發投手。

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根據美國媒體報導，道奇把補強先發投手列為重點，優先續約弗拉赫提，同時補強目標鎖定季後成為自由球員，包括舊金山巨人隊塞揚強投史奈爾（Blake Snell）、巴爾的摩金鶯隊塞揚王牌伯恩斯（Corbin Burnes）以及亞特蘭大勇士隊王牌左投弗萊德（Max Fried）。