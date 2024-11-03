不斷更新／王志煊登板丟2分　中華6比3領先捷克



▲王志煊。（圖／中華職棒提供）

記者陳立勳／台北報導

世界12強賽中華隊今天繼續在台北大巨蛋與捷克國家隊進行交流賽，中華隊派出江國豪擔任先發投手，前5局中華隊0比1落後，6局上林安可轟出滿貫砲，中華隊單局攻下6分，6局下捷克隊攻下2分，比數追到3比6落後。

昨天12強中華隊與捷克隊首場交流賽，打完9局以2比2和局，今天第2場中華隊推上江國豪先發，對上捷克隊薩托里亞（Ondřej Satoria）。

1局上中華隊進攻，2人出局後，林安可擊出右外野二壘安打，吉力吉撈．鞏冠擊出左外野安打，林安可想衝本壘遭到對方長傳阻殺。

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2局下捷克隊進攻，馬泰曼希克獲得四壞球，牧西克擊出三壘滾地球，藉由接球失誤上三壘，霍傑曼希克補上左外野安打，帶有1分打點。

江國豪投完2局退場，被擊出1支安打，投出2次三振，1次四壞球，失掉1分非自責分，郭俊麟接手2局，連續解決6名打者，投出2次三振，無失分，黃恩賜第5局登板，一開始先被擊出2支安打，所幸後面連續解決3人，力保無失分，前5局雙方1分差。

第6局中華隊展開反攻，張政禹、陳晨威、林立連續敲出安打，林安可轟出右外野滿貫全壘打，幫助中華隊超前比數但攻勢還沒完，曾頌恩擊出游擊方向內野安打，朱育賢、岳東華選到四壞球，張政禹補上右外野安打，再打下2分。

6局下中華隊換上王志煊接替投球，先被赫魯普敲出安打，並且成功盜上二壘，接著瑟文卡選到四壞球，牧西克揮出二壘後方安打，有1分打點，下一棒霍傑曼希克擊出三壘方向內野安打，施德卡藉由傳球失誤回到本壘得分捷克隊追到3分差。

12強中華隊先發打線：

1、中外 陳晨威

2、右外 林立

3、指定 林安可

4、捕手 吉力吉撈．鞏冠

5、左外 曾頌恩

6、一壘 朱育賢

7、三壘 潘傑楷

8、二壘 岳東華

9、游擊 張政禹