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韓國隊陣容比亞運更完整　林昱珉：情蒐做得蠻足

▲12強熱身賽，中華隊投手林昱珉。（圖／記者林敬旻攝）
▲林昱珉。（圖／記者林敬旻攝）  

記者陳立勳／台北報導

12強中華隊昨天與捷克國家隊打成2比2和局，中華隊左投林昱珉小試身手，中繼1局無失分，林昱珉表示，「很滿意。」

昨天林昱珉中繼1局，用了11球，有7個好球，連續解決3名打者，投出2次三振，無失分，球速投到150公里，林昱珉表示，「感覺還不錯，身體狀況都不錯，投手丘也蠻好投，時差也都沒有問題，捷克打者就像歐美球員，揮棒都很積極，不會想要用碰的。」

林昱珉提到，「昨天想要把比賽感覺找回來，把動作做好，投好球，也都有做到，很滿意，蠻喜歡有這麼多球迷的感覺。」

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有關於下一場出賽規劃，，林昱珉坦言，「還沒有確定，下次出賽應該是下禮拜，距離比賽越來越接近，慢慢把局數增加。」

經歷球季又銜接12強賽，林昱珉認為，「多多少少都會有點疲勞，這個時間點是球季已經結束，大家都經歷一個賽季，身體疲勞一定有，因為是職業球員，知道身體狀況，利用開打前這幾天，讓身體恢復。」

外界預期林昱珉很有可能投首戰面對韓國隊，林昱珉表示，「這幾天都有看情蒐資料，這次情蒐做得蠻足的，有時間就會看一下，去年亞運已經投過韓國隊2次，不知道會不會投第3次，都已經有準備，就看教練團考量。」

此外，林昱珉也說，「這次韓國隊整體陣容比去年亞運更好，亞運大部分都是年輕的，這次有加入一些經驗比較老練的選手，有些是平常經典賽才會出賽的選手，這次也有來，整體度比較完整，挑戰性又更高，可以遇到很強的對手，當然希望可以對決。」

關鍵字： 12強棒球

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