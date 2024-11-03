「失誤不好，再練就好」　張政禹拚12強：不是來玩的



▲張政禹。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台北報導

世界12強中華隊內野手張政禹這兩場交流賽在打擊方面表現出色，今天3安猛打賞，貢獻4分打點，有望爭取先發位置，張政禹表示，「失誤不好，再練就好。」

今天張政禹先發守游擊，打擊敲出3支安打，包辦4分打點，張政禹表示，「百分之百把自己能做的事情做好，其實沒有想太多，就是球來就打，不要讓自己有太多壓力，就是享受比賽。」

不少球迷原本不看好張政禹入選中華隊名單，張政禹則說，「很感謝他們，讓我更有動力，沒有想要特別證明什麼，只知道把該做的事情做好。」

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今天守備上有1次傳球失誤，張政禹坦言，「還有很大進步空間，三壘不是最熟悉的地方，這幾天還是會把三壘練好，更努力去練習，還是要多接，多看多學習，向學長討教，失誤不是我們想看到，失誤不好，再練就好，把犯錯機率降到最低。」

張政禹提到，「有打季後賽的球隊可能比較累，還在找比賽感覺，這2場大家都還在適應，其他國家投手也不是很瞭解，盡全力把該做的做好，不要做超出能力範圍的事情。」

同時張政禹強調，「百分之百盡全力，不要讓自己留下遺憾，想要讓自己更專注比賽，我很想要上場比賽，想要讓教練團看到，把最好一面拿出來給教練團看，不是來這裡玩的，當然還是有些瑕疵，希望做得更好。」

另外，張政禹還說，「去年打過總冠軍戰這種高張力的比賽，讓我更專注，今天球隊把氣勢打出來，對我們來說是很好的。」