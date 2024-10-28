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我不投！休賽季之王西蒙斯又出包　快攻3打1詭異放棄投籃

記者杜奕君／綜合報導

布魯克林籃網28日喜迎本季首勝，且是在主場擊退強敵密爾瓦基公鹿，不過陣中「休賽季之王」西蒙斯(Ben Simmons)今日又鬧出烏龍，在一次快攻「3打1」的大好得分機會，竟連續兩次將球傳出，差點出現失誤，這樣堅決不投籃的奇特行徑，又成為球迷熱議焦點。

以208公分，主打控球後衛的夢幻身手發跡，西蒙斯曾一度貴為聯盟天之驕子。不過在投籃能力始終不佳，加上近年飽受傷病困擾之下，整體聲勢已經大不如前甚至被視為「玻璃型球員」。

不過本季西蒙斯終於健康回歸，開季前兩戰整體表現也算恢復全能身手，不過今日對上公鹿之戰，西蒙斯又在一次防守先成功抄截公鹿明星控衛里拉德(Damian Lillard)，但卻在快攻3打1情況下，兩度放棄攻框將球傳出，最後險些發生失誤，這個「不投」舉動又再度引發熱議。

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過去在2021年時，西蒙斯就曾在季後賽對上亞特蘭大老鷹的關鍵第7戰，籃下出現大空檔，但卻選擇傳球給隊友，最終導致錯失追平機會，七六人最終也輸球遭到淘汰，在當時西蒙斯這樣的舉動就引發外界諸多批評，此戰最終則拿下2分、6籃板、6助攻、1抄截。

不料新賽季開打僅第3場，西蒙斯又出現「不願投籃」舉動，這樣的貧攻狀態，加上開季前3戰合計僅出手12次，和現代籃球強調大量外線與快節奏的比賽打法可說徹底背道而馳。

西蒙斯目前開季3戰平均繳出5分、5.7籃板、5.7助攻，每場雖然都以先發之姿出賽，但平均24分鐘的上場時間僅出手4次。

▲籃網西蒙斯又出現快攻3打1不出手投籃狀況，引發外界熱議。（圖／路透）

▲籃網西蒙斯又出現快攻3打1不出手投籃狀況，引發外界熱議。（圖／路透）

關鍵字： 西蒙斯NBA籃網Ben Simmons

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