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吉拉迪看好老東家洋基奪冠　提供對付大谷翔平策略

▲▼大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）
▲洛杉磯道奇隊大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）  

記者陳立勳／綜合報導

美國職棒世界大賽今年上演紐約洋基隊對決洛杉磯道奇隊戲碼，兩隊自1981年後再度於世界大賽交手，洋基想拿隊史第28座冠軍，前教頭吉拉迪（Joe Girardi），受訪時點出，洋基隊奪冠關鍵之一在如何應對道奇隊左打部隊，特別是大谷翔平。

面對勁敵道奇隊，吉拉迪提到，洋基隊最大挑戰是要應對道奇隊優秀的左打者，尤其是大谷翔平，必須解決第8棒、第9棒，不想在必須對決的時候遇到大谷翔平，在國聯冠軍賽對手嘗試丟很多內角球給大谷翔平，但如果投得不夠裡面，就會被重擊，他是一位很棒的打者，他會擊出安打，只要不是在壘上有人時候打出來就好。

吉拉迪指出，世界大賽關鍵在於當家球星表現，索托（Juan Soto）、史坦頓（Giancarlo Stanton）在美國聯盟冠軍戰表現出色，不過托瑞斯（Gleyber Torres）是洋基隊在季後賽「無名英雄」。

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談到過去帶過的「法官」賈吉（Aaron Judge），吉拉迪直言，賈吉已經成為球隊真正領袖，2017年表現已經很出色，現在弱點更少了，例行賽打擊率0.322，是一名全面的球員，而且是守中外野，實在是令人驚嘆。

此外，吉拉迪大膽預測，洋基隊與道奇隊世界大賽會打滿7場，由洋基隊奪得世界大賽冠軍。

關鍵字： MLB大谷翔平棒球

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