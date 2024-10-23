黑豹旗／南港高工配置6教練　呂宗恩強調「初衷」



▲2024年黑豹旗青棒賽南港高工。（圖／記者陳立勳攝）

記者陳立勳／新北報導

2024年黑豹旗青棒賽今天32強戰台北市南港高工提前在5局以0比10遭到花蓮縣玉里高中完封，止步於32強，年初才接掌南港高工兵符的呂宗恩，對於球隊未來有更深的期待。

本場南港高工打線遭到封鎖，玉里高中先發投手趙仁翊5局僅用55球，沒有被擊出安打，送出5次三振，無失分，玉里高中提前在5局贏球。

過去曾擔任富邦悍將體能教練，今年2月呂宗恩來到南港高工執教，呂宗恩表示，「從今年2月開始，幫選手安排重量訓練，提升身體素質，記得剛來球隊的時候，發現蠻多球員揮棒速度比較慢，花了幾月時間提升起來。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

呂宗恩透露，「現在球隊教練團採用專業分工，包括找來原本二重國中的蘇瑋傑教練，還有卓琨原、劉俊廷教練，另外蔡子凡、許廷緯則是客座教練，南港高工棒球隊有36位選手，但有6位教練，包含廖敏雄教練也來幫忙指導，目的是希望讓選手學到更多東西。」

南港高工過去在木棒組算是後段班球隊，呂宗恩認為，「雖然現在成績還好，但未來養成之後，給予選手觀念，還會持續往上，希望選手除了技術要進步，心態也能提升。」

此外，今年接下U15世界盃青棒賽、U18亞洲青棒賽客座教練任務，呂宗恩坦言有深刻體會，「即使是優秀的選手，集訓還是很認真，而來到南港高工的球員，也是真心喜歡棒球，才會選擇加入棒球隊，必須拿出初衷，要更努力才行。」