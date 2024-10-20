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胡金龍勉勵有效　林祖傑沒想到拿單場MVP

記者陳立勳／台北報導

統一7-ELEVEn獅20日總冠軍戰第2場10比3力克中信兄弟，系列賽扳回一城，統一二壘手林祖傑單場雙安，同時守備上有多次美技，首度在總冠軍拿到單場最有價值球員，賽後林祖傑直言，「沒想到是我。」

▲▼中職林祖傑。（圖／記者李毓康攝）
▲林祖傑。（圖／記者李毓康攝）  

今天林祖傑排在第9棒，4打數敲出2支安打，其中第2局敲出2分打點的安打，擴大球隊領先優勢，獲選單場最有價值球員，林祖傑表示，「林岳平總教練給我機會，把握住每一次機會，去守備與打擊，幫助球隊一點點貢獻，沒有說有什麼特別目標。」

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這兩場守備上策動不少次雙殺守備，林祖傑認為，「熟悉打者的特性與擊球狀況，去做守備的位置，守備教練周廣勝有說要移位置，彼此有溝通，順其自然想辦法抓出局數，無論是與陳聖平許哲晏，都蠻有默契的。」

第2局從中信洋投猛登（Daniel Mengden）手中敲出安打，一棒打回2分，林祖傑坦言，「當下因為猛登（Daniel Mengden）是今年第一次對戰，想法就是積極去出棒每一顆球，想辦法打到球，把球打進場內，沒想到會是可愛的安打。」

昨天統一原本3分領先，最後遭到逆轉，今天贏球扳平戰局，林祖傑透露，「昨天賽後野手收操，胡金龍有勉勵我們，輸了一場球賽，但明天是新的開始，就算贏了也是新的開始，系列賽是要誰先拿到4勝才是重點，輸很多分與1分都是輸球，就是重新開始，用積極正面的態度去面對比賽。」

第一次在總冠軍戰拿到單場最有價值球員，林祖傑笑說，「上次拿到單場最有價值球員已經是2020年的事情，我也不知道會在這個時候拿到，沒有想到是我，對自己的鼓勵，自信心可以提升。」

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅棒球

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