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古林睿煬出賽「沒辦法評估」　陳鏞基撲接手不舒服

▲▼中職古林睿煬。（圖／記者李毓康攝）
▲統一獅隊投手古林睿煬。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／台北報導

統一7-ELEVEn獅今天在台北大巨蛋與中信兄弟進行總冠軍戰第2場交手，昨天統一投手古林睿煬只投3局受傷退場，林岳平表示，「沒辦法評估後面出賽。」

昨天古林睿煬先發3局，用了54球，33個好球，投出3次三振，2次四壞球，無失分，但第4局卻因為肌肉緊繃無法續投，後面牛棚投手無力守住3分領先，球隊最後遭到逆轉。

古林睿煬昨天前往醫院檢查，今天依舊有隨隊，林岳平表示，「有小小的傷害，主要是筋肉緊繃，這兩天不投球，做一點恢復，當先發投手投不了長局數，對牛棚來說，當然是很大的負擔，這不是只有古林睿煬投不長，每一隊先發投手局數拉不長，對牛棚都是極大的負擔。」

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林岳平坦言，「目前古林睿煬投球局數是生涯高點，對他來說是蠻大的挑戰，教練團使用與掌握會更加謹慎，現在沒辦法評估後面出賽的狀況。」

此外，林岳平提到，「昨天陳鏞基撲接，身體有一點狀況，手有點不舒服，從季後挑戰賽打到現在，也是有點負擔，揮棒上比較沒辦法完成，看看今天與明天休息，狀態是不是可以回復，至於陳聖平也出現疲勞，所以換上許哲晏，指定打擊則是換成蘇智傑 。」

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