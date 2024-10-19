大谷翔平雙安白搭　大都會12比6擊退道奇續命第6戰

ALONSO FOR THREE... BANG!!! pic.twitter.com/r8LHdcNGyk — x - New York Mets (@Mets) October 18, 2024

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊今天在國家聯盟冠軍系列賽第5戰交手紐約大都會隊，前4戰道奇隊3勝1敗聽牌，此役道奇隊大谷翔平單場雙安，但不敵大都會隊阿隆索（Pete Alonso）開局3分彈，終場6比12落敗，大都會隊把系列賽帶到第6場。

國聯冠軍戰前2場，大谷翔平沒有開轟，近2場來到紐約作客，連續2場敲出全壘打，今天擔任指定打擊，排在第1棒。

面對大都會隊先發投手皮特森（David Peterson），大谷翔平第1局首打席擊出右外野安打，貝茲（Mookie Betts）敲出中外野二壘安打，下一棒赫南德茲（Teoscar Hernandez）擊出游擊滾地球刺殺，沒能送回壘上跑者，後2棒也沒有表現，留下二、三壘殘壘，錯失先馳得點機會。

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1局下輪到大都會隊進攻，林多（Francisco Lindor）擊出右外野安打，尼莫（Brandon Nimmo）選到四壞球，阿隆索揮出中外野3分打點全壘打，道奇隊第2局攻上一、三壘，靠著對方投手暴投，得到第1分。

大都會隊第3局開啟猛攻，馬提（Starling Marte）掃出帶有2分打點的二壘打，後面阿瓦瑞茲（Francisco Alvarez）、林多、尼莫連續安打，各打下1分，雙方差距擴大到7分。

道奇隊先發投手弗拉赫提（Jack Flaherty）僅投3局退場，被擊出8支安打，包括1支全壘打，投出4次四壞球，丟掉8分自責分，承擔比賽敗投。

4局上道奇隊帕黑斯（Andy Pages）敲出左外野陽春全壘打，但4局下大都會隊又得到2分，第5局帕黑斯掃出左外野3分打點全壘打，單場雙響砲，道奇隊第6局上貝茲揮出陽春砲，比分追到4分差，6局下大都會隊麥克尼爾（Jeff McNeil）擊出高飛犧牲打。

9局下大都會隊多添1分保險，加上守護神迪亞茲（Edwin Díaz）收尾2局無失分，順利在系列賽扳回一城。

本場大谷翔平4打數敲出2支安打，選到1次四壞球，被三振2次，沒有打點進帳。



▲洛杉磯道奇隊大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）