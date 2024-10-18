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總冠軍賽「看誰失誤少」　高宇杰扛主戰：拚勁拿出來

▲中信兄弟高宇杰。（圖／中信兄弟提供）
▲高宇杰。（圖／中信兄弟提供）  

記者陳立勳／台北報導

中信兄弟捕手高宇杰今年在總冠軍賽扛下主戰捕手工作，帶領2位年輕捕手，迎接明天系列賽首場，高宇杰表示，「把拚勁拿出來。」

2019年到2021年高宇杰曾經連續3年入選總冠軍戰名單，今年再次參與，高宇杰表示，「打了蠻多次，現在變成學長，把自己該做的做好，把拚勁拿出來，都已經準備好總冠軍戰，有先心理準備，拿下重要的4場。」

面對高張力的總冠軍賽，高宇杰認為，「不要綁手綁腳，把自己束縛住，都已經走到這，最多就是7場比賽，拿到4勝才是總冠軍，把握每一場，看誰的失誤少，戰術做得成長，就有機會拿下來。」

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觀察統一整體打線，高宇杰提到，「注意他們的前段中心棒次，也不能小看後段棒次，明天就可以見真章。」

今年中信總冠軍戰帶了3名捕手，除了高宇杰之外，還有林吳晉瑋與陳統恩，高宇杰觀察，「兩人個性都不同，林吳晉瑋是私底下比較吵鬧一點，上了場會比較安靜，但陳統恩都一樣，膽子比較大一點，不會畏懼大場面，其實沒有特別跟他們說什麼，就是把例行賽該做的做好，不要想得太複雜。」

此外，先前世界12強棒球賽名單，意外沒有入選，成為一大遺珠，讓不少人覺得可惜，高宇杰認為，「不會啊，大家實力都差不多，看教練需要哪一種選手。」

關鍵字： 中職中信兄弟棒球

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