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瞭解被釋出茫然　方昶詠招募人才「球員優先」

▲廖文揚、方昶詠。（圖／統一球團提供）
▲方昶詠。（圖／統一球團提供）

記者陳立勳／台北報導

台鋼雄鷹本周公布不續約名單，目前轉職YouTuber的前統一7-ELEVEn獅外野手方昶詠過去有相同經驗，近期團隊正在招募人才，歡迎有興趣的球員加入。

本周台鋼雄鷹展開秋訓，球團10月14日公布投手蕭柏頤、陳翊瑄、張竣凱、鄧佳安、翁瑋均、捕手邱邦、內野手馬許晧以及外野手曾宸佐等人不予續約。

台鋼雄鷹領隊劉東洋先前受訪時提到，「釋出名單是經過教練團多次討論，既然這些選手已不在球隊未來戰力規劃，就提前告知他們，讓他們可以去做其他發展。」

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2013年方昶詠在中華職棒季後選秀會獲得統一7-ELEVEn獅隊指名，一軍累積出賽130場，打擊率0.241，2019年遭到釋出，這幾年轉型YouTuber，走出另一條人生道路。

方昶詠影片拍攝團隊從最初的3人，現在有5人，近期也有招募計畫，方昶詠表示，「這禮拜看到台鋼雄鷹釋出球員名單，如果有需要，歡迎來找我，剛好團隊需要找人，其他球隊釋出的球員也歡迎，工作內容主要負責協助拍攝與開車。」

過去曾碰過被球隊釋出，方昶詠坦言，「瞭解被釋出當下的茫然，如果暫時沒有方向，可以把我這邊當成中繼站，台鋼被釋出的球員當中，有幾位曾經有採訪過，他們也都很努力，都還很年輕，有一份收入，可以想清楚目標，之後再去追夢，不過這份工作性質需要各地奔波，有家庭的話，可能比較不適合，目前這一個職缺會優先錄取球員。」

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