威能帝、魔神樂續留樂天意願高　沈鈺傑：肯特也不錯



▲威能帝。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台北報導

樂天桃猿本周在季後挑戰賽第3場不敵統一7-ELEVEn獅，無緣闖進總冠軍戰，今天威能帝（Pedro Fernandez）、魔神樂（Marcelo Martinez）皆搭機離台，樂天桃猿副領隊沈鈺傑表示，「兩人都有很高意願明年再回來。」

今年威能帝25場先發，戰績10勝8敗，投了151.2局，被擊出162支安打，包括6發全壘打，113次三振，36次四死球，防禦率3.50，季後挑戰賽首場，繳出7局只失2分。

魔神樂本季先發24場，戰績13勝3敗，投了149.2局，被擊出131支安打，包括10支全壘打，114次三振，38次四死球，防禦率2.04，WHIP值1.10，季後挑戰賽第2戰先發6局用了101球，63個好球，被擊出6支安打，投出2次三振，1次四壞球，無失分，順利收下勝投。

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今天威能帝與魔神樂搭機離台，兩人都要備戰11月開打的世界12強棒球賽，分別代表多明尼加與墨西哥出賽。

談到威能帝與魔神樂明年合約，沈鈺傑透露，「之前已經有跟他們談過合約，他們希望明年再回來，回來意願都很高，兩人一整年表現都很穩定，威能帝雖然季中一度被球打到手指，但在挑戰賽的表現，感覺好的狀態又回來。」

至於另外兩名洋投肯特（Matt Kent）與威斯佛（Luke Westphal），沈鈺傑認為，「肯特其實也是不錯，不能因為季後賽那一場決定好壞，目前球團先處理威能帝與魔神樂的合約，肯特與威斯佛的部份會再評估，他們兩人都是今天晚上的班機回到美國。」