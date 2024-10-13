樂天17比1狂勝統一扳回一城　改寫季後賽最大分差



▲林泓育。（圖／樂天桃猿提供）

記者陳立勳／桃園報導

統一7-ELEVEn獅13日季後挑戰賽第2場在桃園球場遭遇樂天桃猿，賽前陷入淘汰邊緣，樂天此役發揮兇猛火力，前2局攻下9分，終場17比1狂勝統一，改寫季後賽最大分差，系列賽扳回一城。

賽前系列賽樂天0勝2敗落後，今天面對統一洋投羅昂（Logan Ondrusek），第3局樂天發動猛攻，馬傑森、張閔勛、陳晨威串連安打，先打下1分，林智平擊出左外野安打，滿壘狀況下，林泓育掃出右外野二壘安打，清光壘上跑者，接著朱育賢補上中外野安打，又打下1分，樂天取得5分領先。

第4局樂天攻勢持續，林子偉、馬傑森、張閔勛連續安打，先得到1分，陳晨威掃出左外野二壘安打，帶有2分打點，林智平補上中外野安打，比分差距拉開到9分。

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樂天洋投魔神樂（Marcelo Martinez）先發投完6局，用了101球，63個好球，被擊出6支安打，投出2次三振，1次四壞球，無失分，順利收下比賽勝投。

樂天第7局用4支安打，再追加4分，第8局樂天攻勢沒有結束，又拿到4分，統一第9局得到1分，但最後仍以16分差落敗，本場樂天敲出23支安打、得到17分、勝分16分，皆打破季後賽紀錄，系列賽拿到首勝，暫時以1勝2敗落後。