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「自己的錯自己救」　林佳緯離譜漏接：這是我的問題

記者陳立勳／台北報導

統一7-ELEVEn獅12日季後挑戰賽首場2比1力克樂天，統一外野手林佳緯雖然發生守備失誤，但也用手中球棒貢獻追平分，賽後林家緯表示，「自己的錯、自己救回來。」

今天第2局樂天進攻，無人出局一壘有人，林智平擊出右外野飛球，林佳緯出現離譜接球失誤，形成無人出局二、三壘有人，樂天靠著馬傑森高飛犧牲打先馳得點，林佳緯的失誤，讓獅隊先發投手古林睿煬全場失掉1分非自責分。

談到那一個失誤，林佳緯表示，「沒有掌握好球的落點，球碰到手套掉出來，這是基本的球，自己應該要做好，當時無人出局，把局面搞得很緊張，甚至有可能形成大局，這是我的問題。」

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第3局林佳緯敲出適時安打，幫助球隊追平比數，上到一壘時振臂大吼，情緒相當激動，林佳緯表示，「那1分可以說是因為我的失誤掉的，能夠在後面進攻機會，得點圈有人打回分數，幫助球隊追平，真的很開心，自己的錯、自己救回來。」

此外，林佳緯提到，「賽前學長有說，比賽時你有多想拿下這場勝利，這些肢體動作可以帶動全隊氣勢，在進攻上或許會有比較好的結果，失誤當下陳傑憲跟我說沒關係，就把它忘掉，專注在之後的每一顆球。」

▲▼ 1012 中華職棒季後挑戰賽首戰-林佳緯。（圖／記者黃克翔攝）
▲林佳緯。（圖／記者黃克翔攝） 

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅

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