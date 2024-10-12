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中止季後賽7連敗「只是過程」　餅總談輔助判決沒畫面

▲統一獅總教練林岳平。（圖／記者林敬旻攝）
▲林岳平。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳立勳／台北報導

統一7-ELEVEn獅今天季後挑戰賽首戰2比1擊敗樂天桃猿，中斷季後賽7連敗，統一總教練林岳平表示，「連敗只是過程。」

今天統一中止季後賽7連敗，林岳平坦言，「壓力是還好，連敗也不重要，重點是搶下勝利晉級，連敗只是過程，這一勝讓球隊在更有利情況爭取總冠軍戰資格，過程裡面全體隊職員很渴望搶下這一勝，感謝所有隊職員。」

本場統一外野手林佳緯第2局發生接球失誤，那一局後來被樂天攻下1分，林岳平提到，「差一點幫倒忙，右外野飛球變成失誤，古林睿煬有辦法壓制打者，把傷害降到最小，這是相當可貴的過程。」

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林佳緯在發生失誤後，第3局敲出追平比數安打，林岳平表示，「不管是安打或是失誤，他就是我們的戰力，有些不順利的，或是不應該的事情，難免都會有，還有辦法在那種狀況下，用攻擊回饋球隊，球隊今天也有一些瑕疵，競爭中也是難免，希望球隊能盡快切換狀態與想法，趕快回到比賽，有好的能量，面對最後的結果。」

本場後面2局推出陳韻文與邱浩鈞接力守成，林岳平則說，「大家比較好奇為什麼是陳韻文，我們已經準備很久，希望他在我們最需要他的時候，可以站出來，為球隊守夏關鍵局數，邱浩鈞本來就是設定第2號救援投手，今天本土投手表現非常好，為球隊守下勝利。」

今天第9局沒有推出洋投裴瑞茲（Hector Perez）關門，反而是邱浩鈞負責收尾，林岳平則說，「我們近期最後一個投手就是邱浩鈞，雖然很關鍵的球賽裡面，還是相信本土投手，可以在這種場合表現最好的一面，不管怎麼安排裴瑞茲，希望可以贏球，都是最好的安排。」

此外，第2局統一原本要挑戰挑戰第3出局數的「Timing play」，但大巨蛋大螢幕只有單一位跑者的畫面，沒有對照畫面，最終裁判紀華文用麥克風向全場說明，因為沒有畫面，所以不計挑戰。

林岳平認為，「希望有一個過程，畫面上沒辦法呈現，看到誰先此得分或是觸殺，變成挑戰無效，所以維持原判，確實有機會挑戰狀況下，沒有證據推翻，只能接受原判，不管是球團或是聯盟，未來像這種重要賽事，轉播單位或是硬體設備可以更齊全，讓比賽過程有更好的證據來證明結果。」

關鍵字： 中職

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